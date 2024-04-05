Google AdWords для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.609145868 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 992 | Статистика
|Размер:
|44,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Google AdWords - мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно управлять своими рекламными кампаниями, где бы вы ни находились. Оценивайте эффективность своих объявлений и контролируйте показ рекламы в любое время и в любом месте.
Ключевые особенности:
- Просмотр статистики по рекламным кампаниям.
- Управление бюджетом и ставками.
- Просмотр уведомлений и оповещений в режиме реального времени.
- Помощь специалистов Google по телефону.
- Применение рекомендаций по оптимизации кампаний.
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