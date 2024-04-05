Google AdWords для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.609145868 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 992 | Статистика
Размер:44,41 Мб
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Google AdWords - мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно управлять своими рекламными кампаниями, где бы вы ни находились. Оценивайте эффективность своих объявлений и контролируйте показ рекламы в любое время и в любом месте.

Ключевые особенности:

  • Просмотр статистики по рекламным кампаниям.
  • Управление бюджетом и ставками.
  • Просмотр уведомлений и оповещений в режиме реального времени.
  • Помощь специалистов Google по телефону.
  • Применение рекомендаций по оптимизации кампаний.
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