Google AdWords - мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно управлять своими рекламными кампаниями, где бы вы ни находились. Оценивайте эффективность своих объявлений и контролируйте показ рекламы в любое время и в любом месте.

Ключевые особенности: