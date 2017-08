Vector 1.2.0 для iPhone, iPad Vector – захватывающая и разносторонне богатая аркада для мобильных iOS-устройств, сочетающая элементы драйва и напряжения. Почувствуйте вкус свободы, бегите, Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPad Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных Real Toss 1.8.6 для iPhone, iPad Real Toss - забавная игра, которая поможет Вам весело и непринужденно провести свободное время. Ваша задача - собрать и забросить в мусорную корзинку различные

Plants vs. Zombies 2 6.2.1 для iPhone, iPad Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной Master of Limpich 1.3 для iPhone, iPad Master of Limpich - увлекательная логическая аркадная головоломка с простыми правилами и не простыми заданиями. Вы управляете отрядом из маленьких забавных Angry Birds Seasons HD 6.6.1 для iPad Angry Birds Seasons HD Free - продолжение знаменитых злых птиц. Грубо говоря это те же Angry Birds только с новыми уровнями. Как и прежде вам нужно на каждом из