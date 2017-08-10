СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 – в 2021 году неопознанный сигнал поступил с обратной сторону Луны. Экипаж, состоящий из четырех смельчаков отправляется на поиски источника сигнала.

Вы должны наблюдать за ходом операции и оперативно реагировать на возникающие ситуации. От ваших решений может зависеть не только судьба четырех космонавтов, но и судьба всего человечества.

Какие тайны скрывает Луна, кто отправил этот таинственный сигнал, что ожидает членов экспедиции и какие их ожидают трудности – все это вы узнаете в процессе игры.

Квест написан в жанрах научной фантастики, ужасов и триллера, сдобренное каплей юмора.