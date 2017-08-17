Pinterest для iOS

Pinterest 6.32 для iPhone, iPad

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Описание Pinterest 6.32 для iPhone, iPadОписание   Скачать Pinterest 6.32 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (83,01 Мб) Скриншоты Pinterest 6.32 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Pinterest 6.32 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Pinterest 6.32 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Pinterest — приложение для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которому можно без проблем искать в Интернете и сохранять в виде визуальных закладок идеи рецептов, воспитания детей, стильной одежды и т.д. Присутствует умный поиск, позволяющий найти именно то, что нужно пользователю, имеется быстрый доступ к ранее сохраненным закладкам и многое другое.

Pinterest можно использовать:

  • Для создания закладок в браузере мобильного устройства: сохраняйте все, что вас заинтересовало в Интернете.
  • Для планирования работ: по ремонту квартиры, дизайну сада и других задач, где нужно приложить руки.
  • Для поиска интересных идей: рецептов, статей, подарков, способов сохранения денег и других.
  • Для поиска хобби: от создания комиксов и турпоходов, до резьбы по дереву и плетения из бисера.
  • Для планирования отпуска: экстремальные приключения, отдых с семьей, дальние путешествия и т. п.
  • Для поиска своего стиля: модные штучки, украшение жилища, советы по уходу за собой и другие рецепты красоты.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pinterest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Pinterest отмечена редакцией SoftPortal.com
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