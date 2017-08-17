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5 Pinterest — приложение для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которому можно без проблем искать в Интернете и сохранять в виде визуальных закладок идеи рецептов, воспитания детей, стильной одежды и т.д. Присутствует умный поиск, позволяющий найти именно то, что нужно пользователю, имеется быстрый доступ к ранее сохраненным закладкам и многое другое. Pinterest можно использовать: Для создания закладок в браузере мобильного устройства: сохраняйте все, что вас заинтересовало в Интернете.

Для планирования работ: по ремонту квартиры, дизайну сада и других задач, где нужно приложить руки.

Для поиска интересных идей: рецептов, статей, подарков, способов сохранения денег и других.

Для поиска хобби: от создания комиксов и турпоходов, до резьбы по дереву и плетения из бисера.

Для планирования отпуска: экстремальные приключения, отдых с семьей, дальние путешествия и т. п.

Для поиска своего стиля: модные штучки, украшение жилища, советы по уходу за собой и другие рецепты красоты. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Pinterest для Android