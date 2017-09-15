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MORTAL KOMBAT X для iOS

MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPad

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Описание MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1790 Мб) Скриншоты MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о MORTAL KOMBAT X 1.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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MORTAL KOMBAT X - потрясающе живописные битвы в этой коллекционной карточной игре позволят вам почувствовать мощь игр нового поколения на своих смартфонах и планшетах. Соберите команду лучших воинов Смертельной битвы и проверьте себя на арене величайшего турнира планеты.

Ключевые особенности:

  • Жестокие битвы 3 на 3. Создайте и бросьте в бой свою собственную команду бойцов Смертельной битвы, чтобы получить опыт, новые спецприемы и могущественные артефакты.
  • Выбирайте из множества бойцов. Соберите вместе ветеранов Смертельной битвы, таких как Скорпион, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня, Китана, Ермак и многие другие. Также вас ждут новые герои Смертельной битвы: насекомоподобная Ди'Вора, пылкая Кэсси Кейдж, кровожадный Коталь Кан и таинственный Кун Цзинь.
  • Потрясающие Рентген и Фаталити. Фирменные Фаталити и Рентген Mortal Kombat X теперь на мобильных платформах - эти сногсшибательные приемы не оставят вас равнодушными.
  • Бросьте вызов другим игрокам. Сражайтесь с другими игроками в Войне фракций, режиме сетевой игры, где битвы проходят между командами. Повышайте свой ранг в списке лидеров своей фракции и получайте еженедельные призы.
  • Призовите союзников в битву. Ищите союзников для сражений. Выберите бойца и нанесите сокрушительный удар по вашим противникам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MORTAL KOMBAT X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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