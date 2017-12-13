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War and Magic для Android

War and Magic 1.1.34.106030 для Android

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Описание War and Magic 1.1.34.106030 для AndroidОписание   Скачать War and Magic 1.1.34.106030 для AndroidСКАЧАТЬ (93,57 Мб) Скриншоты War and Magic 1.1.34.106030 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика War and Magic 1.1.34.106030 для AndroidСтатистика   Отзывы о War and Magic 1.1.34.106030 для AndroidОтзывы (0)  
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War and Magic – пошаговая стратегия с легендарными героями и солдатами с уникальными навыками.

Отстраивайте свой город, нанимайте войска, исследуйте и колонизируйте любые земли на панорамной карте мира в реальном времени. Собирайте артефакты, сражайтесь с армиями и завоевывайте награды. Если этого покажется мало, вступайте в альянсы с другими игроками и защищайте свои владения от других колонистов.

Игра чем то напоминает популярную в прошлом стратегию «Герои», только с реальными игроками и с реальным ожиданием времени постройки или найма войск. Битвы происходят на своеобразном шахматном поле, у каждых войск есть свои особенности и вы должны максимально эффективно их использовать в бою. 

Что нового в War and Magic 1.1.34.106030 для Android?
  • Расширена система декорирования города
  • Захват магического глаза позволяет получить владение союза
  • Оптимизирована система талантов
  • Расширена межсерверная арена
  • Добавлен предмет «Орлиный глаз». После использования позволяет посмотреть оставшееся время эффекта «Стража мира» у противника
  • Можно использовать предметы прошедшего события, обменяв их на определенные ресурсы
Скриншоты War and Magic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 171
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Симуляторы
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Отзывы о программе War and Magic

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