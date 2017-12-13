War and Magic – пошаговая стратегия с легендарными героями и солдатами с уникальными навыками.

Отстраивайте свой город, нанимайте войска, исследуйте и колонизируйте любые земли на панорамной карте мира в реальном времени. Собирайте артефакты, сражайтесь с армиями и завоевывайте награды. Если этого покажется мало, вступайте в альянсы с другими игроками и защищайте свои владения от других колонистов.

Игра чем то напоминает популярную в прошлом стратегию «Герои», только с реальными игроками и с реальным ожиданием времени постройки или найма войск. Битвы происходят на своеобразном шахматном поле, у каждых войск есть свои особенности и вы должны максимально эффективно их использовать в бою.