Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Jungle Heat 2.0.12 для Android
Jungle Heat – в диких джунглях находится немало запасов нефти и золота, но их еще нужно отвоевать у жестокого генерала Блада. Чем больше ресурсов вы сможете
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
War and Magic 1.1.33.106029 для Android
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
Мир в огне 4.0.0j для Android
Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе
Герои Камелота 8.0.0 для Android
Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя,