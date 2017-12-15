IP Tools - представляет собой мощный набор сетевых утилит для настройки и диагностики сетей, позволяющий быстро узнать ip адрес и выявить любые проблемы в компьютерных сетях ускорив их работу.

Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК. Они помогут легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.

Приложение обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.

Включает следующий набор сетевых инструментов:

Пинг (Ping).

LAN scanner (Сканер локальной сети).

DNS Lookup.

Сканер Портов.

Получение данных о сайте и его владельце (Whois).

Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup).

Трассировка маршрута (Traceroute).

WiFi Проводник.

Функция "Мой ip".

Лог Соединений.

IP Калькулятор.

IP & Host Конвертер и пр.

Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети.