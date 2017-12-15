IP Tools - представляет собой мощный набор сетевых утилит для настройки и диагностики сетей, позволяющий быстро узнать ip адрес и выявить любые проблемы в компьютерных сетях ускорив их работу.
Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК. Они помогут легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.
Приложение обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.
Включает следующий набор сетевых инструментов:
- Пинг (Ping).
- LAN scanner (Сканер локальной сети).
- DNS Lookup.
- Сканер Портов.
- Получение данных о сайте и его владельце (Whois).
- Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup).
- Трассировка маршрута (Traceroute).
- WiFi Проводник.
- Функция "Мой ip".
- Лог Соединений.
- IP Калькулятор.
- IP & Host Конвертер и пр.
Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети.