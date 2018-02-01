SoftEther VPN - надежный и простой в использовании инструмент для создания безопасной виртуальной частной сети VPN, основанной на клиент-серверной архитектуре. Присутствует поддержка популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3), AES 256-bit и RSA 4096-bit шифрование, высокая пропускная способность (1 Гбит/с), двойной стэк IPv4 / IPv6 и пр.
Приложение встраивает универсальный движок для создания удаленных подключений, а также соединений сайт-к-сайту, позволяя настраивать пользовательский топологии VPN. Поддерживает OpenVPN и VPN протоколу Microsoft на базе SSTP, позволяя пользователям клонировать настройки сервера для упрощения процесса миграции.
Основные возможности:
Простота установки как удаленного доступа, так и межсетевого VPN.
SSL-VPN Tunneling на HTTPS для обхода NAT и брандмауэров.
Ethernet-мосты (L2) и IP-маршрутизация (L3) через VPN.
Поддержка динамических DNS и протокола NAT Traversal.
Шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit.
Наличие дополнительных функций безопасности.
Высокая пропускная способность (1 Гбит/с) и низкое потребление системных ресурсов.
Поддержка Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, iPad и Windows Mobile.
Поддержка 6 популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3).
Функция клонирования OpenVPN.
Двойной стэк IPv4 / IPv6.
VPN-сервер работает в Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и Mac OS X.