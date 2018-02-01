SoftEther VPN для Windows

SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM

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Описание SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTMОписание   Скачать SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTMСКАЧАТЬ (44,88 Мб) Скриншоты SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTMСкриншоты (13)   Статистика SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTMСтатистика   Отзывы о SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTMОтзывы (0)  
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SoftEther VPN - надежный и простой в использовании инструмент для создания безопасной виртуальной частной сети VPN, основанной на клиент-серверной архитектуре. Присутствует поддержка популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3), AES 256-bit и RSA 4096-bit шифрование, высокая пропускная способность (1 Гбит/с), двойной стэк IPv4 / IPv6 и пр.

Приложение встраивает универсальный движок для создания удаленных подключений, а также соединений сайт-к-сайту, позволяя настраивать пользовательский топологии VPN. Поддерживает OpenVPN и VPN протоколу Microsoft на базе SSTP, позволяя пользователям клонировать настройки сервера для упрощения процесса миграции.

Основные возможности:

  • Простота установки как удаленного доступа, так и межсетевого VPN.
  • SSL-VPN Tunneling на HTTPS для обхода NAT и брандмауэров.
  • Ethernet-мосты (L2) и IP-маршрутизация (L3) через VPN.
  • Поддержка динамических DNS и протокола NAT Traversal.
  • Шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit.
  • Наличие дополнительных функций безопасности.
  • Высокая пропускная способность (1 Гбит/с) и низкое потребление системных ресурсов.
  • Поддержка Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, iPad и Windows Mobile.
  • Поддержка 6 популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3).
  • Функция клонирования OpenVPN.
  • Двойной стэк IPv4 / IPv6.
  • VPN-сервер работает в Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и Mac OS X.
Скриншоты SoftEther VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе SoftEther VPN

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