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БухСофт: Путевые листы для Windows

БухСофт: Путевые листы 06.02.2019

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Описание БухСофт: Путевые листы 06.02.2019Описание   Скачать БухСофт: Путевые листы 06.02.2019СКАЧАТЬ (7,44 Мб) Скриншоты БухСофт: Путевые листы 06.02.2019Скриншоты (5)   Статистика БухСофт: Путевые листы 06.02.2019Статистика   Отзывы о БухСофт: Путевые листы 06.02.2019Отзывы (0)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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БухСофт: Путевые листы – простая и удобная программа для учета путевых листов легковых и грузовых автомобилей, а также спецтранспорта и строительной техники. Функционал программы регулярно расширяется, добавляются новые формы и новые функциональные возможности, учитываются пожелания пользователей, изменения законодательства.

Основные возможности:

  • Учет путевых листов:
    • Добавление неограниченного количества путевых листов.
    • Ведение справочника грузовых и легковых автомобилей с указанием технических характеристик.
    • Ведение справочника водителей, с указанием персональных данных.
    • Учет расходов горючего.
    • Учет заданий для водителей.
    • Автоматический расчет времени нахождения в рейсе.
  • Печать путевых листов легковых автомобилей по форме №3 (для организаций) или по форме ПЛ-1 (для предпринимателей).
  • Печать путевых листов такси (форма №4 путевой лист такси).
  • Печать путевых листов грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники и спецтранспорта по формам 4-П или по форме 4-С и другим, реестра путевых листов и сводной ведомости расхода горючего. Бланки путевых листов автоматически заполняются и выводятся в формате MS Excel, свободны для редактирования.
  • Расширенные возможности сортировки и отображения данных.
  • Автоматический перерасчет остатка топлива и километража.
  • Автоподстановка значений пробега и топлива при создании нового путевого листа.
  • Обновление программы через Интернет.
  • Архивация данных.
Скриншоты БухСофт: Путевые листы:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3200 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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Отзывы о программе БухСофт: Путевые листы

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