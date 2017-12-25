ZenMate VPN для Android

ZenMate VPN 2.5.1 для Android

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Описание ZenMate VPN 2.5.1 для AndroidОписание   Скачать ZenMate VPN 2.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,65 Мб) Скриншоты ZenMate VPN 2.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ZenMate VPN 2.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ZenMate VPN 2.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ZenMate VPN - надежный и простой способ держать свою онлайн-жизнь в безопасности, наслаждаясь любимым контентом. Приложение автоматически активизируется, при выходе в интернет, и таким образом серфинг осуществляется через глобальную сеть защищенных серверов.

Программа шифрует весь трафик, защищая от шпионажа, предоставляет глобальную сеть прокси серверов, позволяя обходить разнообразные географические ограничения и наслаждаться интересным контентом, где бы вы ни находились.

Ключевые особенности:

  • Защита всего вашего трафика и шифрование IP.
  • Выбор из более 20 геолокаций по всему миру.
  • Пользуйтесь интернетом без ограничений на максимально возможных скоростях.
Что нового в ZenMate VPN 2.5.1 для Android?
  • Мы исправили надоедливые ошибки
  • Добавили недостающие переводы
Скриншоты ZenMate VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе ZenMate VPN

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