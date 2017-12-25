ZenMate VPN - надежный и простой способ держать свою онлайн-жизнь в безопасности, наслаждаясь любимым контентом. Приложение автоматически активизируется, при выходе в интернет, и таким образом серфинг осуществляется через глобальную сеть защищенных серверов.

Программа шифрует весь трафик, защищая от шпионажа, предоставляет глобальную сеть прокси серверов, позволяя обходить разнообразные географические ограничения и наслаждаться интересным контентом, где бы вы ни находились.

Ключевые особенности: