ZenMate VPN для Windows

ZenMate VPN 5.0.0.50

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Описание ZenMate VPN 5.0.0.50Описание   Скачать ZenMate VPN 5.0.0.50СКАЧАТЬ (179 Кб) Скриншоты ZenMate VPN 5.0.0.50Скриншоты (2)   Статистика ZenMate VPN 5.0.0.50Статистика   Отзывы о ZenMate VPN 5.0.0.50Отзывы (2)  
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4.64 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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ZenMate VPN - бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для Windows, который обеспечивает надежную защиту и безопасность компьютера пользователя.

Приложение предлагает абсолютную анонимность в сети Интернет, защиту персональных данных, шифрование трафика, а также доступ к глобальной сети прокси серверов, благодаря чему можно быстро переключать свою геолокацию и тем самым игнорировать любые региональные ограничения и блокировки.

Возможности приложения:

  • Простой десктопный VPN-клиент.
  • Запуск из панели задач.
  • Автоматическая активизация VPN-клиента, когда вы выходите в интернет.
  • Серфинг через глобальную сеть защищенных серверов.
  • Мощный VPN с шифрованием для PC.
  • Защита сетевого подключения и ПК от мошенничества в интернете.
  • Анонимность и защита персональных данных.
  • Шифрование трафика.
  • Анонимный доступ без ограничений.
  • Доступ к глобальной сети прокси серверов.
  • Возможность быстро переключать текущую геолокацию.
ZenMate VPN
ZenMate VPN
Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы7 дней бесплатно
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 14 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе ZenMate VPN

Aleks про ZenMate VPN 6.0.3 [29-07-2019]

Только 7 дней бесплатно! Потом 500 р/мес.! Зачем обмановать?
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raspberry73 про ZenMate VPN 3.0.0.14 [20-06-2017]

Здравствуйте. Я скачивала эту программу из другого источника. Программа работает нормально. Правда потом оказалось, что все-таки она платная(. Пришлось удалить. Поставила себе Hola.
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