Kaspersky Total Security - максимальная защита от всех видов вредоносного ПО, который включает в себя комплексный антивирус и персональный фаервол, веб-защиту, а также такие компоненты как средства родительского контроля, инструменты для защиты платежей в интернете, автоматическое резервное копирование на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища, менеджер паролей, шифрование данных, удалённое управление защитой мобильных устройств и пр.

Кроме этого присутствует режим Безопасных программ, который обеспечивает защиту ПК от запуска потенциально небезопасных программ, а также виртуальные сейфы, предназначенные для защиты конфиденциальных данных от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности: