Программы для Windows » Безопасность » Комплексная защита » Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC
Kaspersky Total Security для Windows

Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RCОписание   Скачать Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RCСКАЧАТЬ (152,02 Мб) Скриншоты Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RCСкриншоты (11)   Статистика Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RCСтатистика   Отзывы о Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RCОтзывы (2)  
Оцените программу!
4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kaspersky Total Security - максимальная защита от всех видов вредоносного ПО, который включает в себя комплексный антивирус и персональный фаервол, веб-защиту, а также такие компоненты как средства родительского контроля, инструменты для защиты платежей в интернете, автоматическое резервное копирование на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища, менеджер паролей, шифрование данных, удалённое управление защитой мобильных устройств и пр.

Кроме этого присутствует режим Безопасных программ, который обеспечивает защиту ПК от запуска потенциально небезопасных программ, а также виртуальные сейфы, предназначенные для защиты конфиденциальных данных от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности:

  • Комплексный антивирус и веб-защита.
  • Антиспам, Антифишинг, Анти-баннер.
  • Персональный фаервол.
  • Возможность резервного копирования по расписанию на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища;
  • Шифрование данных;
  • Наличие инструмента для безвозвратного удаления данных;
  • Средства очистки компьютера;
  • Контроль программ;
  • Защита от сбора данных;
  • Защита от сетевых атак;
  • Защита от несанкционированного подключения к веб-камере;
  • Защита от программ-шифровальщиков;
  • Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi;
  • Менеджер паролей;
  • Виртуальная клавиатура;
  • Безопасные платежи;
  • Защита от эксплойтов;;
  • Защита ввода данных с аппаратной клавиатуры.
Что нового в Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC?
  • Исправления и улучшения
Скриншоты Kaspersky Total Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: от 1990 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 812
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
ТОП-сегодня раздела "Комплексная защита"
 

Avast Premier 2019 (19.1.4142)

Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,

360 Total Security 10.2.0.1281

360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает

Comodo Internet Security Free 11.0.0.6744

Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, хакерские атаки). Включает в себя

ESET NOD32 Smart Security 11

ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак,

Advanced SystemCare Ultimate 12.0.1.113

Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов

Kaspersky Internet Security 18.0.0.405 (d)

Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам

скачать Adguard

Отзывы о программе Kaspersky Total Security

Artem про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [28-01-2018]

Касперский самый лучший!!! америкосам назлооооо
| | Ответить

NauanMY про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [09-12-2017]

Самый лучший лично для меня!
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 