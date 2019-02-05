Avast Premier 2019 (19.1.4142)
Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,
360 Total Security 10.2.0.1281
360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает
Comodo Internet Security Free 11.0.0.6744
Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, хакерские атаки). Включает в себя
ESET NOD32 Smart Security 11
ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак,
Advanced SystemCare Ultimate 12.0.1.113
Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов
Kaspersky Internet Security 18.0.0.405 (d)
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам