Отзывы о программе ESET NOD32 Smart Security

Я_не_робот Только раз поймал вирус, который ЭЗЕТ не увидел. Помог откат системы по точке восстановления. Обычно не бываю там, где можно поймать вирус, и не качаю подозрительное. Ловить ему нечего. :D

А ключи сам производитель постоянно триальные раздает. Так что, условно-бесплатная версия - не проблема. Да и работать все будет. Просто без ключа база данных вирусных сигнатур не обновится.

| | Ответить

Вова ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!

ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!

| 1 | Ответить

Виталий2021 Вова всегда есть один ключик art-stile@ukr.net

| | Ответить

Краснопетов Решето было, решето и осталось. Ещё в лохматом 2013 году это чудо пропустило trojan.ransom после которого пришлось отдавать комп на проф. дешифровку... До кучи ещё сидело пару троянов. На работе стоит (стоял до конца 2018) в локалке этот чудик - половина компов заражены.

3 | 24 | Ответить

вова Краснопетов ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!

ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!

| | Ответить

ЧИЖИК Краснопетов ДЛЯ МЕНЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ АНТИВИРУС ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 СТАВЬТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ВОТ ЕЩЁ ЧТО СКАЖУ ВАМ РЕБЯТА БЕЗ АНТИВИРУСА ЛУЧШЕ В ИНТЕРНЕТ НЕ ЛАЗИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСТАВИТЬ НА КОМПЬЮТЕР ПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС!!!!!! ESET NOD32 Internet Security ДАВНО УЖЕ ОБОШЁЛ ВСЕ АНТИВИРУСЫ! СТАВИМ СЕБЕ ЕГО НА КОМПЬЮТЕР И ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ СТАВИТЬ ДРУГОЙ АНТИВИРУС!!! СТАРЫЕ ВЕРСИИ БЫЛИ ХУЖЕ НО ЭТА ПРОСТО БОМБА!

| | Ответить

Краснопетов Краснопетов МОЖЕТ ТЕБЕ ПОСТАВИТЬ СУПЕР КАСПЕРСКОГО И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ?

| | Ответить

Юрий Пользуюсь уже год все работает отлично лицензионная версия ключи можно найти в интернете

21 | 15 | Ответить