ESET NOD32 Smart Security для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 381
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1950 руб./год | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|15.0.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ESET, LLC
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 153 214 | Статистика
|Размер:
|61,25 Мб
|СКАЧАТЬ
ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак, фишинг-атак и спама. Включает в себя антивирус, антиспам, антишпион и персональный фаервол.
Основные возможности:
- Проактивная защита от всех типов угроз и лечение зараженных файлов;
- Система защиты от попыток внешнего воздействия (Host Intrusion Prevention System);
- Защита от спама, в которой реализована полная интеграция в наиболее популярные почтовые клиенты;
- Персональный файервол, использующий функции низкоуровневого сканирования трафика;
- Работа программы не тормозит систему.
- Исправлено пороговое значение по умолчанию для LiveGuard.
- Добавлена поддержка переключателя SHA256 в ОС.
- Исправлена функциональность сравнения Protobuf.
- Исправлена проблема, когда интерактивный режим брандмауэра создавал повторяющиеся правила.
- Исправлена проблема, когда интерактивные диалоговые окна асинхронного брандмауэра не отображались, даже если графический интерфейс возвращает NODPROT_OK для ekrnEpfw (плагин брандмауэра).
- Другие мелкие исправления.
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Отзывы о программе ESET NOD32 Smart Security
Я_не_робот про ESET NOD32 Smart Security 15.0.16.0 [12-11-2021]
Только раз поймал вирус, который ЭЗЕТ не увидел. Помог откат системы по точке восстановления. Обычно не бываю там, где можно поймать вирус, и не качаю подозрительное. Ловить ему нечего. :D
А ключи сам производитель постоянно триальные раздает. Так что, условно-бесплатная версия - не проблема. Да и работать все будет. Просто без ключа база данных вирусных сигнатур не обновится.
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Вова про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [05-12-2020]
ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!
ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!
| 1 | Ответить
Виталий2021 в ответ Вова про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [20-03-2021]
всегда есть один ключик art-stile@ukr.net
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Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 11 [23-04-2019]
Решето было, решето и осталось. Ещё в лохматом 2013 году это чудо пропустило trojan.ransom после которого пришлось отдавать комп на проф. дешифровку... До кучи ещё сидело пару троянов. На работе стоит (стоял до конца 2018) в локалке этот чудик - половина компов заражены.
3 | 24 | Ответить
вова в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [03-12-2020]
ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!
ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!
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ЧИЖИК в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [30-03-2021]
ДЛЯ МЕНЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ АНТИВИРУС ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 СТАВЬТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ВОТ ЕЩЁ ЧТО СКАЖУ ВАМ РЕБЯТА БЕЗ АНТИВИРУСА ЛУЧШЕ В ИНТЕРНЕТ НЕ ЛАЗИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСТАВИТЬ НА КОМПЬЮТЕР ПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС!!!!!! ESET NOD32 Internet Security ДАВНО УЖЕ ОБОШЁЛ ВСЕ АНТИВИРУСЫ! СТАВИМ СЕБЕ ЕГО НА КОМПЬЮТЕР И ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ СТАВИТЬ ДРУГОЙ АНТИВИРУС!!! СТАРЫЕ ВЕРСИИ БЫЛИ ХУЖЕ НО ЭТА ПРОСТО БОМБА!
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Краснопетов в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [06-08-2021]
МОЖЕТ ТЕБЕ ПОСТАВИТЬ СУПЕР КАСПЕРСКОГО И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ?
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Юрий про ESET NOD32 Smart Security 11 [17-03-2018]
Пользуюсь уже год все работает отлично лицензионная версия ключи можно найти в интернете
21 | 15 | Ответить
дмитрий про ESET NOD32 Smart Security 10.1.204.5 [26-07-2017]
продолжаю тест : и так было отключено в ноде защита от ботнетов,защиту от сетевых атак,файервол включен в интерактивный режим(также подстроил встроинные правила-много разрешают) и все это стоит с outpost firewall pro (обязательно надо настроить в ручную детектор атак-заводские настройки плохи)
8 | 6 | Ответить