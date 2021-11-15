ESET NOD32 Smart Security для Windows

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Оценка: 4.24/5 голосов - 381
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1950 руб./год | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:15.0.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Комплексная защита
Загрузок (сегодня/всего):8 / 153 214 | Статистика
Размер:61,25 Мб
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ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак, фишинг-атак и спама. Включает в себя антивирус, антиспам, антишпион и персональный фаервол.

Основные возможности:

  • Проактивная защита от всех типов угроз и лечение зараженных файлов;
  • Система защиты от попыток внешнего воздействия (Host Intrusion Prevention System);
  • Защита от спама, в которой реализована полная интеграция в наиболее популярные почтовые клиенты;
  • Персональный файервол, использующий функции низкоуровневого сканирования трафика;
  • Работа программы не тормозит систему.
Что нового в ESET NOD32 Smart Security 15.0.16.0?
  • Исправлено пороговое значение по умолчанию для LiveGuard.
  • Добавлена поддержка переключателя SHA256 в ОС.
  • Исправлена функциональность сравнения Protobuf.
  • Исправлена проблема, когда интерактивный режим брандмауэра создавал повторяющиеся правила.
  • Исправлена проблема, когда интерактивные диалоговые окна асинхронного брандмауэра не отображались, даже если графический интерфейс возвращает NODPROT_OK для ekrnEpfw (плагин брандмауэра).
  • Другие мелкие исправления.
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Отзывы о программе ESET NOD32 Smart Security

Я_не_робот про ESET NOD32 Smart Security 15.0.16.0 [12-11-2021]

Только раз поймал вирус, который ЭЗЕТ не увидел. Помог откат системы по точке восстановления. Обычно не бываю там, где можно поймать вирус, и не качаю подозрительное. Ловить ему нечего. :D
А ключи сам производитель постоянно триальные раздает. Так что, условно-бесплатная версия - не проблема. Да и работать все будет. Просто без ключа база данных вирусных сигнатур не обновится.
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Вова про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [05-12-2020]

ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!
ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!
| 1 | Ответить

Виталий2021 в ответ Вова про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [20-03-2021]

всегда есть один ключик art-stile@ukr.net
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Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 11 [23-04-2019]

Решето было, решето и осталось. Ещё в лохматом 2013 году это чудо пропустило trojan.ransom после которого пришлось отдавать комп на проф. дешифровку... До кучи ещё сидело пару троянов. На работе стоит (стоял до конца 2018) в локалке этот чудик - половина компов заражены.
3 | 24 | Ответить

вова в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [03-12-2020]

ставим самую новую версию антивируса!!!!!!!!!!!!
ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 и вам не захочется другой антивирус и конечно надо его настроить делаем всё по максимуму вы не захотите ставить другие антивирусы!!!!!!!!
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ЧИЖИК в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [30-03-2021]

ДЛЯ МЕНЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ АНТИВИРУС ESET NOD32 Internet Security Версия 14.0.22.0 СТАВЬТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ВОТ ЕЩЁ ЧТО СКАЖУ ВАМ РЕБЯТА БЕЗ АНТИВИРУСА ЛУЧШЕ В ИНТЕРНЕТ НЕ ЛАЗИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСТАВИТЬ НА КОМПЬЮТЕР ПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС!!!!!! ESET NOD32 Internet Security ДАВНО УЖЕ ОБОШЁЛ ВСЕ АНТИВИРУСЫ! СТАВИМ СЕБЕ ЕГО НА КОМПЬЮТЕР И ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ СТАВИТЬ ДРУГОЙ АНТИВИРУС!!! СТАРЫЕ ВЕРСИИ БЫЛИ ХУЖЕ НО ЭТА ПРОСТО БОМБА!
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Краснопетов в ответ Краснопетов про ESET NOD32 Smart Security 14.0.22.0 [06-08-2021]

МОЖЕТ ТЕБЕ ПОСТАВИТЬ СУПЕР КАСПЕРСКОГО И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ?
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Юрий про ESET NOD32 Smart Security 11 [17-03-2018]

Пользуюсь уже год все работает отлично лицензионная версия ключи можно найти в интернете
21 | 15 | Ответить

дмитрий про ESET NOD32 Smart Security 10.1.204.5 [26-07-2017]

продолжаю тест : и так было отключено в ноде защита от ботнетов,защиту от сетевых атак,файервол включен в интерактивный режим(также подстроил встроинные правила-много разрешают) и все это стоит с outpost firewall pro (обязательно надо настроить в ручную детектор атак-заводские настройки плохи)
8 | 6 | Ответить

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