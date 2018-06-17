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Яндекс: Алиса для Android

Яндекс: Алиса 7.51 для Android

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Описание Яндекс: Алиса 7.51 для AndroidОписание   Скачать Яндекс: Алиса 7.51 для AndroidСКАЧАТЬ (30,47 Мб) Скриншоты Яндекс: Алиса 7.51 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Яндекс: Алиса 7.51 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс: Алиса 7.51 для AndroidОтзывы (0)  
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4.17 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Яндекс: Алиса - голосовой помощник от Яндекс, который работает на нейронных сетях, и умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете.

Ключевые особенности:

  • Смотрите подробный прогноз по часам и на неделю вперед с детальной информацией о скорости ветра, атмосферном давлении и уровне влажности.
  • Следите за событиями в своем регионе, России и других странах, за новостями политики, экономики, науки, спорта и других сфер.
  • Не пропускайте любимые телевизионные программы: их можно смотреть в прямом эфире, это бесплатно. А некоторые из них доступны и в записи.
  • Ориентируйтесь даже в незнакомом районе: аптеки, банкоматы, рестораны, продуктовые магазины и другие организации отмечены на карте с часами работы, контактными данными и возможностью проложить маршрут.
  • Будьте в курсе раньше других: Яндекс предупредит о дожде или резком похолодании, пришлет набирающую популярность новость и подскажет дорожную ситуацию push-сообщением.
  • Экономьте время на дорогу: ближайшие автобусы, троллейбусы и трамваи показаны прямо на карте. Нажмите на остановку, и увидите, сколько осталось до прибытия нужного маршрута.
  • Читайте только интересное: Яндекс составляет для вас персональную ленту статей, обзоров, новостей и видео. Отмечайте, какие материалы вам нравятся, а Дзен будет подстраиваться под ваши предпочтения.
  • Оценивайте экономическую ситуацию по котировкам основных валют, стоимости акций ключевых компаний, фондовым индексам и ценам на сырье.
  • Планируйте покупки эффективнее: Яндекс покажет скидки в сетевых супермаркетах и поможет сэкономить на бытовых товарах. Информация предоставлена сервисом Едадил.
  • Смотрите подробную информацию об интересующих вас фильмах в кинопрокате и покупайте билеты на лучшие места в самом приложении.
  • Попробуйте другие функции: поиск голосом и по фото, чтение QR-кодов, быстрый набор запроса с подсказками, популярное видео и телепрограмма.
Скриншоты Яндекс: Алиса:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)172 / 39 338
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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