Яндекс: Алиса 7.10 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

CCleaner 4.5.1 для Android

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные

Power Toggles 6.0.4 для Android

Power Toggles - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно существенно облегчить доступ к часто используемым функциям