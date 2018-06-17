Яндекс: Алиса - голосовой помощник от Яндекс, который работает на нейронных сетях, и умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете.
Ключевые особенности:
Смотрите подробный прогноз по часам и на неделю вперед с детальной информацией о скорости ветра, атмосферном давлении и уровне влажности.
Следите за событиями в своем регионе, России и других странах, за новостями политики, экономики, науки, спорта и других сфер.
Не пропускайте любимые телевизионные программы: их можно смотреть в прямом эфире, это бесплатно. А некоторые из них доступны и в записи.
Ориентируйтесь даже в незнакомом районе: аптеки, банкоматы, рестораны, продуктовые магазины и другие организации отмечены на карте с часами работы, контактными данными и возможностью проложить маршрут.
Будьте в курсе раньше других: Яндекс предупредит о дожде или резком похолодании, пришлет набирающую популярность новость и подскажет дорожную ситуацию push-сообщением.
Экономьте время на дорогу: ближайшие автобусы, троллейбусы и трамваи показаны прямо на карте. Нажмите на остановку, и увидите, сколько осталось до прибытия нужного маршрута.
Читайте только интересное: Яндекс составляет для вас персональную ленту статей, обзоров, новостей и видео. Отмечайте, какие материалы вам нравятся, а Дзен будет подстраиваться под ваши предпочтения.
Оценивайте экономическую ситуацию по котировкам основных валют, стоимости акций ключевых компаний, фондовым индексам и ценам на сырье.
Планируйте покупки эффективнее: Яндекс покажет скидки в сетевых супермаркетах и поможет сэкономить на бытовых товарах. Информация предоставлена сервисом Едадил.
Смотрите подробную информацию об интересующих вас фильмах в кинопрокате и покупайте билеты на лучшие места в самом приложении.
Попробуйте другие функции: поиск голосом и по фото, чтение QR-кодов, быстрый набор запроса с подсказками, популярное видео и телепрограмма.