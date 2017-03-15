Process Lasso - небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем компьютере для достижения максимального быстродействия и стабильности.
Имеется возможность отключения процессов, полностью загружающих процессор, имеется возможность создавать списки разрешенных и запрещенных к запуску процессов, ведется детальный логгинг всех процессов.
В бесплатной версии присутствует ограничение на количество поддерживаемых процессов.
Хорошая программа.Поставил на старый ноут,который подвисал частенько,теперь не чихает)Ну и другу поставил на очень старый комп 2004 года,который постоянно зависал даже в браузере.Ну и с Process Lasso перестал виснуть.Программа не улучшает комп,она просто усекает ненужные процессы и регулирует нагрузку процессора.Мне понравилась. | | Ответить
(ерж про Process Lasso 8.8.8.8 [12-11-2015]
В моём случае заметил, что с этим оптимизатором ноут стал хуже работать, после удаления всё нормализовалось. 1 | | Ответить
сергей про Process Lasso 8.8.8.2 [01-11-2015]
Программа только для опытных пользователей.При неграмотных настройках останавливает всё подряд включая антивирус и фаервол.Просто не рекомендую-задумка хороша но плохо всё сказывается. 1 | | Ответить
(ерж про Process Lasso 6.7.0.64 [05-06-2014]
Недавно установил по акции и сразу повысилась производительность работы компа. Под "капот" пока не заглядывал, работает с настройками по умолчанию. Со временем разберусь как там настраивать под себя. | 1 | Ответить
Дмитр про Process Lasso 6.5.0.2 [31-05-2013]
Программа - в первую очередь на "разгрузку" процессора от зависаний, тормозов на слабых системах, при выполнении тяжелых приложений, или когда одновременно запущено много. Этим и является эффект ускорения. Настройки очень гибкие. Программа лучшая из всех, которые пробовал. | 1 | Ответить