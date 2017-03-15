Process Lasso для Windows

Process Lasso 8.9.8.102

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Описание Process Lasso 8.9.8.102Описание   Скачать Process Lasso 8.9.8.102СКАЧАТЬ (2,64 Мб) Скриншоты Process Lasso 8.9.8.102Скриншоты (3)   Статистика Process Lasso 8.9.8.102Статистика   Отзывы о Process Lasso 8.9.8.102Отзывы (15)  Видеоролик к программе Process Lasso 8.9.8.102Видеоролик  
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4.63 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Process Lasso - небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем компьютере для достижения максимального быстродействия и стабильности.

Имеется возможность отключения процессов, полностью загружающих процессор, имеется возможность создавать списки разрешенных и запрещенных к запуску процессов, ведется детальный логгинг всех процессов.

В бесплатной версии присутствует ограничение на количество поддерживаемых процессов.

Что нового в Process Lasso 8.9.8.102?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Process Lasso:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 15 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - другое

Отзывы о программе Process Lasso

Урфан про Process Lasso 8.9.7.6 [25-04-2016]

Хорошая программа.Поставил на старый ноут,который подвисал частенько,теперь не чихает)Ну и другу поставил на очень старый комп 2004 года,который постоянно зависал даже в браузере.Ну и с Process Lasso перестал виснуть.Программа не улучшает комп,она просто усекает ненужные процессы и регулирует нагрузку процессора.Мне понравилась.
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(ерж про Process Lasso 8.8.8.8 [12-11-2015]

В моём случае заметил, что с этим оптимизатором ноут стал хуже работать, после удаления всё нормализовалось.
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сергей про Process Lasso 8.8.8.2 [01-11-2015]

Программа только для опытных пользователей.При неграмотных настройках останавливает всё подряд включая антивирус и фаервол.Просто не рекомендую-задумка хороша но плохо всё сказывается.
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(ерж про Process Lasso 6.7.0.64 [05-06-2014]

Недавно установил по акции и сразу повысилась производительность работы компа. Под "капот" пока не заглядывал, работает с настройками по умолчанию. Со временем разберусь как там настраивать под себя.
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Дмитр про Process Lasso 6.5.0.2 [31-05-2013]

Программа - в первую очередь на "разгрузку" процессора от зависаний, тормозов на слабых системах, при выполнении тяжелых приложений, или когда одновременно запущено много. Этим и является эффект ускорения. Настройки очень гибкие. Программа лучшая из всех, которые пробовал.
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