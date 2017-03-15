Process Lasso - небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем компьютере для достижения максимального быстродействия и стабильности. Имеется возможность отключения процессов, полностью загружающих процессор, имеется возможность создавать списки разрешенных и запрещенных к запуску процессов, ведется детальный логгинг всех процессов. В бесплатной версии присутствует ограничение на количество поддерживаемых процессов.

Отзывы о программе Process Lasso Урфан Хорошая программа.Поставил на старый ноут,который подвисал частенько,теперь не чихает)Ну и другу поставил на очень старый комп 2004 года,который постоянно зависал даже в браузере.Ну и с Process Lasso перестал виснуть.Программа не улучшает комп,она просто усекает ненужные процессы и регулирует нагрузку процессора.Мне понравилась.

| | Ответить (ерж В моём случае заметил, что с этим оптимизатором ноут стал хуже работать, после удаления всё нормализовалось.

1 | | Ответить сергей Программа только для опытных пользователей.При неграмотных настройках останавливает всё подряд включая антивирус и фаервол.Просто не рекомендую-задумка хороша но плохо всё сказывается.

1 | | Ответить (ерж Недавно установил по акции и сразу повысилась производительность работы компа. Под "капот" пока не заглядывал, работает с настройками по умолчанию. Со временем разберусь как там настраивать под себя.

| 1 | Ответить Дмитр Программа - в первую очередь на "разгрузку" процессора от зависаний, тормозов на слабых системах, при выполнении тяжелых приложений, или когда одновременно запущено много. Этим и является эффект ускорения. Настройки очень гибкие. Программа лучшая из всех, которые пробовал.

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