Desktop Wallpaper Manager для Windows

Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1

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Описание Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1Описание   Скачать Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1СКАЧАТЬ (16,23 Мб) Скриншоты Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1Скриншоты (5)   Статистика Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1Статистика   Отзывы о Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1Отзывы (0)  
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Desktop wallpaper manager - небольшая программа для управления фоновыми изображениями на рабочем столе. Иногда хочется чтобы изображение на рабочем столе менялось случайно, а иногда чтобы оно отображало настроение, или например погоду за окном, или соответствовало какой-то теме.

Вот только к сожалению на поиск чего то интересного уходит очень много времени, особенно на работе его не так уж и много. Тут-то и возникла идея продукта, который сократил бы время на поиск и установку изображений на рабочий стол.

Основные возможности программы:

  • Сервис имеет базу различных изображений (более 190 000), собранных по темам;
  • Установка изображения на рабочий стол в два клика. Для этого достаточно кликнуть по понравившемуся Вам изображению, и в появившемся окне нажать кнопку «Установить изображение на рабочий стол». Так же можно менять изображения случайным образом. Данная опция имеет свои дополнительные настройки;
  • Для версий Windows 8 – 10 реализована возможность установки разных изображений на разные мониторы, Вам достаточно всего лишь указать на какой монитор Вы хотите выполнить установку изображения;
  • Для поиска изображений по тэгам достаточно ввести тег в выделенном поле и нажать «enter», система тут же отберет изображения с указанным Вами тегом. Для удаления тегов достаточно по нему кликнуть.Так же теги можно выбирать с изображений, что бы можно было найти похожие. Для этого нужно кликнуть по тексту под изображением.
Скриншоты Desktop Wallpaper Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 29
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Обои, темы, оболочки
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Отзывы о программе Desktop Wallpaper Manager

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