Desktop wallpaper manager - небольшая программа для управления фоновыми изображениями на рабочем столе. Иногда хочется чтобы изображение на рабочем столе менялось случайно, а иногда чтобы оно отображало настроение, или например погоду за окном, или соответствовало какой-то теме.

Вот только к сожалению на поиск чего то интересного уходит очень много времени, особенно на работе его не так уж и много. Тут-то и возникла идея продукта, который сократил бы время на поиск и установку изображений на рабочий стол.

Основные возможности программы: