8GadgetPack 24.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Снег на рабочем столе 1.3.3
Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки
Новогодняя Ёлочка 1.7.0.0
Зажгите огоньки добра и домашнего уюта на рабочем столе с помощью небольшого украшения Новогодняя Ёлочка
Desktop Wallpaper Manager 0.1.0.1
Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется
Новогодняя гирлянда 2.1
Новогодняя гирлянда - бесплатная новогодняя программа украшающая рабочий стол компьютера яркими, разноцветными лампочками
DesktopSnowOK 3.31
Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками