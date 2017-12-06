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Худеем за 30 дней для Android

Худеем за 30 дней 1.0.12 для Android

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Описание Худеем за 30 дней 1.0.12 для AndroidОписание   Скачать Худеем за 30 дней 1.0.12 для AndroidСКАЧАТЬ (11,75 Мб) Скриншоты Худеем за 30 дней 1.0.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Худеем за 30 дней 1.0.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Худеем за 30 дней 1.0.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Худеем за 30 дней – приложение, созданное специально для тех, кто стремится быстро и безопасно сбросить вес. В приложении доступны не только систематические тренировки, но и планы питания.

Данные по тренировкам и калориям можно синхронизировать с Google Fit. Придерживайтесь программы, и Ваше тело станет прекраснее, чем когда-либо. Анимации и видео-уроки помогут выполнить каждое упражнение правильно. И никакого оборудования: тренируйтесь где и когда захотите.

Графики позволят определить, сколько веса Вы уже сбросили и сколько калорий сожгли. Для мотивации, Вы можете задавать себе цели. Интенсивность упражнений постепенно возрастает, поэтому не забывайте отдыхать каждый третий день для восстановления.

Особенности:

  • Возможность отслеживать снижение веса и количество истраченных калорий.
  • Низкокалорийные диеты.
  • Анимации и видео-уроки.
  • Разные программы тренировок.
  • Постепенное повышение интенсивности упражнений.
Скриншоты Худеем за 30 дней:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Худеем за 30 дней

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