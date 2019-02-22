Пульсометр 1.2 для Android
Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения
Счетчик Калорий 7.6.9 для Android
Счетчик Калорий – отслеживает вес пользователя, оценивает калорийность пищевых продуктов и физические упражнения. Присутствует пищевой дневник, чтобы планировать и
200 Отжиманий с нуля 1.1.7 для Android
Эффективный план тренировок, с помощью которого можно добиться цели - 200 отжиманий за раз! Присутствует возможность корректировать план тренировок, следить за
Худеем за 30 дней 1.0.12 для Android
Отличное приложение, которое позволяет за 30 дней избавиться от лишнего веса и набрать хорошую физическую форму. Программа сочетает в себе интенсивные тренировки и
Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для Android
Отличное и эффективное фитнес-приложение для женщин, которое позволяет тренироваться, сжигать калории и худеть, используя для этого только свое Android-устройство.
АнтиКонтрафакт Алко 1.4.0 для Android
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае