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Гимнастика для глаз для Android

Гимнастика для глаз 2.3.8 для Android

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Описание Гимнастика для глаз 2.3.8 для AndroidОписание   Скачать Гимнастика для глаз 2.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (21,34 Мб) Скриншоты Гимнастика для глаз 2.3.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Гимнастика для глаз 2.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Гимнастика для глаз 2.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Гимнастика для глаз - приложение, которое сочетает в себе оздоровительный курс и ежедневные упражнения для улучшения зрения. Программа очень легкая в использовании, и была разработана в сотрудничестве с квалифицированными врачами. Упражнения основаны на наиболее проверенных техниках офтальмологии и используют алгоритмы тренировки мозга, чтобы быстрее увидеть мир четче и лучше.

Если для заботы о теле нужно идти в фитнес-центр, о глазах можно позаботиться и на диване. Поэтому и было разработано данное приложение, чтобы было можно улучшать зрение когда угодно и в любом месте. Нужно расслабить глаза после напряженного дня или снова видеть, как раньше - эта программа поможет вам.

Ключевые особенности приложения:

  • Более 50 упражнений — самая большая база высокоэффективных упражнений для глаз.
  • 10 категорий упражнений для расслабления глаз, избавления от сухости в глазах, а также лечения ленивого глаза и других заболеваний.
  • 7 различных планов тренировок.
  • 12 видов тестов для отслеживания динамики улучшения зрения.
  • 8 опросов для проверки знаний о наиболее распространенных глазных заболеваниях и первой медицинской помощи глазам.
  • Система адаптации уровня в соответствии с прогрессом пользователя.
  • Календарь тренировок, чтобы отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию.
  • Ежедневные советы и полезные факты.
  • Рецепты здорового питания.
  • Вопросы и Ответы сертифицированных офтальмологов.
  • Подробная информация о здоровье, заболеваниях и упражнениях для глаз.
Скриншоты Гимнастика для глаз:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыЗдоровье
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