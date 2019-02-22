Гимнастика для глаз - приложение, которое сочетает в себе оздоровительный курс и ежедневные упражнения для улучшения зрения. Программа очень легкая в использовании, и была разработана в сотрудничестве с квалифицированными врачами. Упражнения основаны на наиболее проверенных техниках офтальмологии и используют алгоритмы тренировки мозга, чтобы быстрее увидеть мир четче и лучше.

Если для заботы о теле нужно идти в фитнес-центр, о глазах можно позаботиться и на диване. Поэтому и было разработано данное приложение, чтобы было можно улучшать зрение когда угодно и в любом месте. Нужно расслабить глаза после напряженного дня или снова видеть, как раньше - эта программа поможет вам.

Ключевые особенности приложения: