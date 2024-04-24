Белый шум для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.0(71) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 418 | Статистика
Размер:56.21 Мб
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Белый шум скриншот № 1
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Белый шум скриншот № 3
Белый шум скриншот № 4

Белый шум - отличное приложение с помощью которого можно как сконцентрроваться, так и при необходимости расслабиться и даже уснуть. Программа позволяет пользователю сочетать различные звуки (например стук дождя по стеклу, треск костра, шум ветра или реки, легкий морской прибой и пр.) и создавать персонализированные миксы для релаксации, сна или концентрации. Полученные миксы можно сохранить в Избранном, чтобы они всегда были под рукой для прослушивания!

Звуки в HD-качестве для создания миксов:

  • дождь
  • стук дождя по стеклу
  • машина
  • раскаты грома
  • ветер
  • лес
  • ручей
  • листва
  • огонь
  • океан
  • поезд
  • ночь
  • кафе
  • белый шум
  • коричневый шум
  • вентилятор
Что нового в Белый шум 2.9.0(71)?
  • Новый раздел «Discover»: Откройте для себя новые предложения, вдохновляющий контент, статьи и многое другое
  • Общая оптимизация и улучшения стабильности
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