Белый шум для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0(71) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Relaxio
|Категории:
|Здоровье - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 418 | Статистика
|Размер:
|56.21 Мб
|СКАЧАТЬ
Белый шум - отличное приложение с помощью которого можно как сконцентрроваться, так и при необходимости расслабиться и даже уснуть. Программа позволяет пользователю сочетать различные звуки (например стук дождя по стеклу, треск костра, шум ветра или реки, легкий морской прибой и пр.) и создавать персонализированные миксы для релаксации, сна или концентрации. Полученные миксы можно сохранить в Избранном, чтобы они всегда были под рукой для прослушивания!
Звуки в HD-качестве для создания миксов:
- дождь
- стук дождя по стеклу
- машина
- раскаты грома
- ветер
- лес
- ручей
- листва
- огонь
- океан
- поезд
- ночь
- кафе
- белый шум
- коричневый шум
- вентилятор
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- Общая оптимизация и улучшения стабильности
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Отзывы о программе Белый шум
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Отзывов о программе Белый шум 2.9.0(71) пока нет, можете добавить...