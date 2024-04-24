Белый шум - отличное приложение с помощью которого можно как сконцентрроваться, так и при необходимости расслабиться и даже уснуть. Программа позволяет пользователю сочетать различные звуки (например стук дождя по стеклу, треск костра, шум ветра или реки, легкий морской прибой и пр.) и создавать персонализированные миксы для релаксации, сна или концентрации. Полученные миксы можно сохранить в Избранном, чтобы они всегда были под рукой для прослушивания!

Звуки в HD-качестве для создания миксов: