LinkedIn для Android

LinkedIn 4.1.117 для Android

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Описание LinkedIn 4.1.117 для AndroidОписание   Скачать LinkedIn 4.1.117 для AndroidСКАЧАТЬ (30,76 Мб) Скриншоты LinkedIn 4.1.117 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика LinkedIn 4.1.117 для AndroidСтатистика   Отзывы о LinkedIn 4.1.117 для AndroidОтзывы (0)  
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LinkedIn - приложение позволяет легче устанавливать контакты с людьми и делать то, что актуально в вашем профессиональном мире. Создайте и развивайте свою сеть профессиональных контактов, оставайтесь в курсе последних новостей бизнеса и отрасли и найдите работу своей мечты.

Всё это начинается с вашего профиля в LinkedIn. Ваш профиль — нечто большее, чем обычное профессиональное резюме. Он демонстрирует миру, кем вы являетесь и чего достигли в своей карьере.

С помощью приложения можно:

  • Выполнять поиск людей, вакансий, компаний и групп
  • Получать обновления от людей, издателей и компаний, которые могут способствовать вашему профессиональному успеху
  • Рассказать о себе с помощью профессионального профиля и создать собственный профессиональный имидж
  • Обновить и улучшить свой профиль, где бы вы ни находились, прямо в приложении
  • Расширить сеть профессиональных контактов и оставаться на связи
  • Связаться с другими участниками и просмотреть их профессиональные профили
  • Делиться статьями с целью упрочить свою репутацию в качестве эксперта
  • Отслеживать компании для получения объявлений о вакансиях, деловых обновлений и предложений установить контакт с людьми, которых вы можете знать
  • Повысить статус учётной записи LinkedIn до уровня «Премиум» прямо в приложении
Скриншоты LinkedIn:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБлоги, социальные сети
 Программа LinkedIn отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе LinkedIn

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