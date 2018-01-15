7-Zip Theme Manager для Windows

7-Zip Theme Manager 2.1

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Описание 7-Zip Theme Manager 2.1Описание   Скачать 7-Zip Theme Manager 2.1СКАЧАТЬ (9,11 Мб) Скриншоты 7-Zip Theme Manager 2.1Скриншоты (2)   Статистика 7-Zip Theme Manager 2.1Статистика   Отзывы о 7-Zip Theme Manager 2.1Отзывы (0)  
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7-Zip Theme Manager - небольшая утилита для настройки внешнего вида популярного архиватора 7-Zip, которая предлагает пользователю несколько тем оформления панели инструментов и типов файлов. Приложение подойдет тем пользователям, которым надоел простенький и неброский интерфейс архиватора, а также любителям кастомизировать внешний вид программ под свои предпочтения.

Особенности приложения:

  • Темы оформления панели инструментов - измените внешний вид панели инструментов 7-Zip.
  • Темы оформления типов файлов - изменение внешнего вида архивных файлов.
  • 90 тем к элементам панели инструментов и 22 вариантов пиктограмм для архивов.
  • Возможность изменения иконки SFX (самораспаковывающийся архив).
  • Автоматический или ручной поиск папки установки 7-Zip.
  • Удобная активация выбранной темы одним щелчком мыши.
  • Предпросмотр тем, интегрированных непосредственно в программу.
  • Многопользовательский интерфейс.
  • Автоматическое обновление версий и скачивание новых тем.
  • Возможность создания собственных тем.
  • Поддержка 32- и 64-битной версии 7-Zip.
Скриншоты 7-Zip Theme Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Итальянский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)10 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Архиваторы
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Отзывы о программе 7-Zip Theme Manager

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