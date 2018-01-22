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Water Drink Reminder для Android

Water Drink Reminder 4.23.224 для Android

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Описание Water Drink Reminder 4.23.224 для AndroidОписание   Скачать Water Drink Reminder 4.23.224 для AndroidСКАЧАТЬ (9,97 Мб) Скриншоты Water Drink Reminder 4.23.224 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Water Drink Reminder 4.23.224 для AndroidСтатистика   Отзывы о Water Drink Reminder 4.23.224 для AndroidОтзывы (0)  
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Water Drink Reminder - полезное приложение, которое напоминает вам пить воду каждый день и отслеживает ваши привычки.

Пользователю достаточно всего лишь ввести свой текущий вес и приложение поможет определить, сколько воды необходимо вашему телу каждый день. Закончив пить чашку воды, нужно добавить её в приложении. Программа запомнит её объем.

Особенности приложения:

  • Напоминание, которое предупредит о количестве воды, которое вам необходимо выпить до конца дня.
  • Настраиваемые объемы посуды в Имперских (унции) или в Метрических (мл) единицах измерения.
  • Изменяемое время начала и окончания дня.
  • Запись графиков и журналов.
  • Будьте здоровы и пейте достаточно воды!
Скриншоты Water Drink Reminder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Планировщики, календарь, часы
 Программа Water Drink Reminder отмечена редакцией SoftPortal.com
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