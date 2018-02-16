Messenger Kids для Android

Messenger Kids 5.0 для Android

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Описание Messenger Kids 5.0 для AndroidОписание   Скачать Messenger Kids 5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (89,78 Мб) Скриншоты Messenger Kids 5.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Messenger Kids 5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Messenger Kids 5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Messenger Kids – новый мессенджер от создателя Facebook создан специально для детей. С ним родители смогут полностью контролировать список контактов, в нем нельзя удалить сообщения, отсутствует реклама и внутренние покупки. Контроль происходит с помощью стандартной версии программы.

Для детей разработчик подготовил специальные яркие стикеры, гифки, рамки и больше количество эмодзи. Видеозвонок можно украсить забавными интерактивными масками. С помощью приложения также можно создавать смешные видеоролики и фотографии, а потом делиться ими с друзьями.

В отличие от стандартного мессенджера, программа не требует наличия номера телефона или профиля в социальной сети Facebook. Родители должны использовать собственный аккаунт Facebook для авторизации детского.  

Скриншоты Messenger Kids:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Messenger Kids

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