Westy West для Android

Westy West 1.56 для Android

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Описание Westy West 1.56 для AndroidОписание   Скачать Westy West 1.56 для AndroidСКАЧАТЬ (47,23 Мб) Скриншоты Westy West 1.56 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Westy West 1.56 для AndroidСтатистика   Отзывы о Westy West 1.56 для AndroidОтзывы (0)  
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Westy West – Дикий Запад приглашает желающих провести время с пользой и поохотиться на опасных преступников.

Для начала нужно выбрать, кем вы хотите быть: шерифом, ковбоем, воином или другим персонажем. После прохождения тестовых локаций, вы попадете в город, и ваши приключения начнутся. Изучите объявления о поимке преступников и отправляетесь в опасные путешествия по прериям, пещерам, салунам и другим локациям.

Основные особенности:

  • 15 персонажей на выбор.
  • Зарабатывайте деньги и славу, гоняясь за преступниками.
  • Змеи, ловушки и другие опасности в путешествиях.
  • Посетите самые отдаленные локации и примите участие в опасных заданиях.
  • С низкой репутацией вас будут преследовать шерифы.
Скриншоты Westy West:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure
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