Shadow Fight 3 - продолжение захватывающего файтинга для Android, который приглашает вас в путешествие в мир Теней во времена его величайших потрясений. Раскройте мрачные тайны этих земель и станьте величайшим воином, который когда либо ступал по ним!

Игра предлагает игроку выбрать один из 3 уникальных базовых боевых стиля, каждый из которых предлагает свою коллекцию боевых приемов, оружия, обмундирования и их бесчисленное количество комбинаций. Экспериментируйте, комбинируйте ваше обмундирование, изучайте боевые приемы и способности, а также исследуйте огромный мир, полный приключений и незабываемых историй! Насладитесь красотой боя благодаря самым современным технологиям.

В Shadow Fight 3 вам будет доступен огромный арсенал разнообразного оружия и доспехов. Соберите собственную коллекцию легендарного обмундирования, комбинируйте его, улучшайте и экипируйте самыми смертоносными приемами и способностями. Сражайтесь стильно!

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