Танковый Биатлон 1.0 для iPhone, iPad
Танковый Биатлон - проверьте свои навыки в управлении боевой машиной и прицельной стрельбе по мишеням на танке Т-72Б
Injustice: Gods Among Us 2.19 для iPhone, iPad
Соберите свою команду из супергероев и злодеев вселенной DC, выходите на арену и сражайтесь в эпических битвах 3х3. Необходимо выбрать наиболее подходящих персонажей
BATMAN: ЛЕТОПИСЬ АРКХЕМА 1.2.1 для iPhone, iPad
Окунитесь в атмосферу Готэма, полную тайн и смертельных опасностей. Вам предстоит доказать, что вы достойны титула Черного Рыцаря. Одолейте самых опасных убийц,
MORTAL KOMBAT X 1.16.2 для iPhone, iPad
Станьте свидетелем захватывающих беспощадных битв! Эпические драки популярных героев вселенной MORTAL KOMBAT с консольным качеством графики. Фаталити и рентген, как
World of Warships Blitz 1.1.0 для iPhone, iPad
Бесплатная игра, которая погружает пользователя в захватывающие морские баталии первой половины 20-го века. Наслаждайтесь неограниченными возможностями геймплея с 4
SALT: The Official Game 1.2 для iPad, iPhone, iPod
SALT: The Official Game - игра снятая по мотивам фильма SALT. Как и в фильме вам придется сражаться за свою жизнь с множеством врагов используя свои руки, ноги,