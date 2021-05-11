Shadow Fight 3 для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Nekki.
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 916 | Статистика
|Размер:
|118,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Shadow Fight 3 –обновление популярного файтинга принесло новую реалистичную графику, более детальную прорисовку персонажей и плавные анимации.
В сюжете игры вам придется принять строну одной из трех воюющих фракций, распутать клубок интриг и открыть мрачные тайны мира.
Что касается геймплея, то это классический файтинг с возможностью экипировать своего бойца максимально эффективно. Защитное и атакующее снаряжение многократно усилит потенциал героя и позволит побеждать более могущественных врагов. В игре можно сражаться с ИИ, проходя сюжетную линию или встретится с другими любителями онлайновых файтингов.
Обмундирование и боевые приемы можно улучшать и комбинировать, исходя из выбранного боевого стиля. Используйте способности и суперприемы, когда дело касается особо опасных соперников.
- Подготовлена техническая база для событий, посвященных зимним праздникам;
- Подготовлена техническая база для продолжения сюжета Трансформации (3 часть мира Иту, которая станет доступна немного позже);
- Внесены технические улучшения, исправлен ряд ошибок.
War Robots – массовые сражения огромных роботов из будущего. Выбирайте одного из 24 доступных...
Говорящий Том: погоня героев 2.5.0.894
Бегите и собирайте золотые монеты, побеждайте енотов, чтобы получить ценные награды....
World of Tanks Blitz 7.9.0.685
World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств....
Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5...
Dead Trigger 2 – классический зомби-шутер с захватывающим сюжетом и возможностью...
Бесплатная мобильная многопользовательская игра от компании Wargaming, которая позволяет...
Отзывы о программе Shadow Fight 3
артём про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [25-11-2017]
тоже не запускается.....также как у сержа пишет и всёююничо не присходит....андроид 6..должна робить
2 | 2 | Ответить
Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [18-11-2017]
Не работает. Скачал, установил, при первом запуске пишет "Downloading game files, please wait". Ждал минут 5, потом перезапустил и просто чёрный экран.
2 | 2 | Ответить
Слон в ответ Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [19-11-2017]
Скорее всего какой-то временный глюк. У меня все ок стало.
2 | 2 | Ответить