Shadow Fight 3 для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.24.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 916 | Статистика
Размер:118,29 Мб
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Shadow Fight 3 скриншот № 2
Shadow Fight 3 скриншот № 3
Shadow Fight 3 скриншот № 4

Shadow Fight 3 –обновление популярного файтинга принесло новую реалистичную графику, более детальную прорисовку персонажей и плавные анимации.

В сюжете игры вам придется принять строну одной из трех воюющих фракций, распутать клубок интриг и открыть мрачные тайны мира.

Что касается геймплея, то это классический файтинг с возможностью экипировать своего бойца максимально эффективно. Защитное и атакующее снаряжение многократно усилит потенциал героя и позволит побеждать более могущественных врагов. В игре можно сражаться с ИИ, проходя сюжетную линию или встретится с другими любителями онлайновых файтингов.

Обмундирование и боевые приемы можно улучшать и комбинировать, исходя из выбранного боевого стиля. Используйте способности и суперприемы, когда дело касается особо опасных соперников. 

Что нового в Shadow Fight 3 1.24.1?
  • Подготовлена техническая база для событий, посвященных зимним праздникам;
  • Подготовлена техническая база для продолжения сюжета Трансформации (3 часть мира Иту, которая станет доступна немного позже);
  • Внесены технические улучшения, исправлен ряд ошибок.
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Отзывы о программе Shadow Fight 3

артём про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [25-11-2017]

тоже не запускается.....также как у сержа пишет и всёююничо не присходит....андроид 6..должна робить
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Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [18-11-2017]

Не работает. Скачал, установил, при первом запуске пишет "Downloading game files, please wait". Ждал минут 5, потом перезапустил и просто чёрный экран.
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Слон в ответ Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [19-11-2017]

Скорее всего какой-то временный глюк. У меня все ок стало.
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