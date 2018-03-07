Viber 8.3.0.6 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Telegram 4.8.4 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Skype 7.46.0.596 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
WhatsApp 2.18.9 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Plus Messenger 4.2.1.1 для Android
Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет
Galaxy 9.1.6ow для Android
Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.