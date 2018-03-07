Workplace by Facebook для Android

Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для Android

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Описание Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для AndroidОписание   Скачать Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для AndroidСКАЧАТЬ (64,9 Мб) Скриншоты Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для AndroidСтатистика   Отзывы о Workplace by Facebook 160.0.0.28.94 для AndroidОтзывы (0)  
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Workplace by Facebook - приложение для доступа к имеющемуся у вас аккаунту и отслеживания всех ваших групповых обсуждений.

Workplace объединяет всех людей в вашей компании, чтобы вы могли претворять идеи в действие. Используйте групповые обсуждения, персонализированную Ленту новостей, а также голосовые и видеовызовы для совместной работы и повышения продуктивности.

  • Работайте где угодно. Вы можете одновременно использовать и ПК, и смартфон или планшет.
  • Выполняйте работу в группах. Неограниченное количество групп для команд и проектов у каждого подразделения, отдела или компании.
  • Безопасный обмен данными. Независимый аудит безопасности позволяет вам сотрудничать в рамках компании без каких-либо опасений.

Workplace — пространство без рекламы, которое совершенно не зависит от вашего личного аккаунта Facebook.

Скриншоты Workplace by Facebook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - Обмен файлами
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Отзывы о программе Workplace by Facebook

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