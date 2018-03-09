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Foodie для Android

Foodie 2.0.1 для Android

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Описание Foodie 2.0.1 для AndroidОписание   Скачать Foodie 2.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (25,12 Мб) Скриншоты Foodie 2.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Foodie 2.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Foodie 2.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Камера Foodie — то, что надо общительному гурману в современном мире. Теперь легко и просто добавить пикантности прекрасным воспоминаниям о еде.

Особенности:

  • Более 30 качественных интерактивных фильтров. Наборы «Вкусно», «Салерно», «Тропический», «Пикник», «Сладко», «Свежо», «Барбекю», «Романтично», «Хрустяще», «Сочно» и т. д.
  • Удобные и точные «умные» направляющие для съемки еды сверху вниз. Передайте все настроение и атмосферу, фотографируя еду сверху.
  • Видео с аппетитными интерактивными фильтрами. Снимайте яркие видео о своих обеденных приключениях.
  • Превращайте банальные картинки в прекрасные шедевры. Используйте разнообразные фильтры и расширенные настройки, чтобы придать фотографиям любой эффект, от легкого очарования до теплого колорита.
  • С таймером вы всегда поймаете нужный момент. Такие селфи вы захотите сохранить.
  • Беззвучный режим. Пригодится для съемки в тихих ресторанах.
  • Возможность делиться фотографиями в социальных сетях. С легкостью публикуйте фотографии в Instagram, LINE, Facebook, KakaoTalk, WeChat, VSCO, Weibo и других ресурсах!
  • Связанные приложения. Функции камеры, не включенные в Foodie, можно найти в приложениях B612 и Snow.
Скриншоты Foodie:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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