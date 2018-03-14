AnimaShooter Junior для Windows

AnimaShooter Junior 3.8.5.32

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Описание AnimaShooter Junior 3.8.5.32Описание   Скачать AnimaShooter Junior 3.8.5.32СКАЧАТЬ (11,43 Мб) Скриншоты AnimaShooter Junior 3.8.5.32Скриншоты (1)   Статистика AnimaShooter Junior 3.8.5.32Статистика   Отзывы о AnimaShooter Junior 3.8.5.32Отзывы (0)  
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AnimaShooter Junior - бесплатное программное обеспечение для покадровой съёмки анимации с поддержкой веб-камер. Присутствует возможность работы с вебкамерами, имеются функции монтажа и ротоскопии, режим кальки, RAM-превью, экспорт последовательностей, экспозиционный лист, цейтрафер и RGB-гистограмма.

Основные возможности:

  • Поддержка вебкамер / HD вебкамер.
  • Переключение между несколькими камерами.
  • Для вебкамер / HD вебкамер поддерживается разрешение вплоть до WQUXGA (3840x2400).
  • Видеокамера / видеокамеры DV (с подключением по Firewire / IEEE 1394).
  • Цейтрафер.
  • Функционал для ротоскопии.
  • Флип-флоп (режим быстрого переключения между кадрами).
  • Режим кальки.
  • Просмотр изображений (для проверки изображений в их полном разрешении).
  • Сетка.
  • Ram-превью.
  • Манипуляции с кадрами на таймлайне (копирование, перемещение и пр.).
  • Импорт изображений (JPG, PNG, WEBP).
  • Экспорт последовательностей кадров в форматах (JPG, PNG, TIFF, WEBP, BMP).
  • Таймкод - при экспорте секвенций или видео.
  • Экспозиционный лист.
  • Управление программой через кейпад.
Скриншоты AnimaShooter Junior:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - другое
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Отзывы о программе AnimaShooter Junior

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