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5 Grim Soul — бесплатная ММОРПГ игра на выживание в стиле дарк фэнтези. Процветающая провинция Империи превратилась в проклятые земли, полные страха и тьмы, а люди — в вечно скитающиеся души. Ваша задача — продержаться как можно дольше в мире, наполненном разнообразными опасностями. Собирайте ресурсы, стройте убежище, защищайтесь от врагов и попробуйте выжить в схватке с зомби-рыцарями и другими чудовищами. Особенности: Путешествуй по землям, пораженным порчей, найди таинственные места силы и попробуй пробраться в древние подземелья и замки других выживших, чтобы получить самые ценные ресурсы.

Построй станки для крафта новых ресурсов. Открывай новые чертежи и создавай реалистичные средневековые оружие и броню, чтобы сразиться с самыми опасными обитателями Чумных земель.Создай прочную основу для обороны от нападений нежити и других выживших. Защити свою цитадель, создавай и размещай ловушки от непрошеных гостей. Не забывай наведываться во владения своих противников, чтобы собрать ценные трофеи.

Моргенштерн? Алебарда? А может быть, Арбалет? Выбирай из большого арсенала холодного оружия. Наноси критические удары и уклоняйся от вражеских атак. Используй разные стили боя. Найди эффективную тактику для каждого вида оружия!

Построй стойло и не упусти свой шанс промчаться на боевом коне через орды нежити и мрачные средневековые пейзажи. Ты сможешь построить лодку, повозку и даже карету, стоит лишь собрать все необходимые детали.

Голод и жажда убьют тебя быстрее холодной стали в этой зловещей средневековой ММОРПГ. Покори дикую природу, охоться на опасных животных, приготовь их мясо на костре, или убивай других выживших, чтобы пополнить свои запасы.

Построй клетки с воронами, чтобы умные птицы служили твоими посланцами. Наблюдай за небом. Вороны всегда кружат там, где есть, чем поживиться. А у того, кем хотят поживиться вороны, всегда есть то, чем может заинтересоваться одинокий Изгнанник.

Клан повысит твои шансы прожить еще один день в полном ужаса мире средневекового безумия. Собери братьев по оружию, чтобы рубить мечами проклятых рыцарей и коварных колдуний..

Когда спускается ночь, мир наводняют тени, и тебе понадобится свет, чтобы не встретить кошмарного Ночного гостя.

Ты один, но ты не одинок. И тебе всегда есть, чем заняться. Выполняй квесты, которые приносят вороны и получай награду. Использовать каждый шанс — вот лучшая стратегия выживания в мрачной реальности забытого королевства.

Ищи письма и свитки, чтобы узнать историю Империи с древнейших времен. Получай ключи к разгадке тайны своего прошлого и причин разразившейся катастрофы.