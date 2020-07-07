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Ode To Heroes для Android

Ode To Heroes 1.7.0 для Android

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Описание Ode To Heroes 1.7.0 для AndroidОписание   Скачать Ode To Heroes 1.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (125,64 Мб) Скриншоты Ode To Heroes 1.7.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Ode To Heroes 1.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ode To Heroes 1.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ode To Heroes - ролевая игра, в которой игроку предстоит передвигаться по локациям, искать новых персонажей и добавлять их к себе в команду. Проведите своих героев через все этапы истории и восстановите пространственно-временной континуум.

Ключевые особенности Ode To Heroes:

  • Простой и неторопливый игровой процесс
  • Играть можно в любое время в любом месте.
  • Поиск новых героев в пространственно-временном хаосе.
  • Сотни легендарных персонажей с уникальными характеристиками и опытом.
  • Древние доспехи и оружие, легендарные артефакты и море разных сюрпризов.
  • Более 200 героев из разных фракций и сотни уникальных навыков.
  • Разработайте собственную стратегию.
  • Собирайте и создавайте артефакты, нефритовые раковины и снаряжение и находите оптимальные сочетания этих предметов.
  • Режим автобоя, сражения под управлением игрока, подземелья, задания для героев, коллекции, обучение.
  • Арена, гильдии, охота за сокровищами, друзья и муниципалитет.
  • Увлекательный игровой процесс с элементами социального взаимодействия.
  • Создайте самую сильную легендарную гильдию вместе с другими игроками.
  • Сражайтесь с могучими боссами гильдии.
Ode To Heroes
Ode To Heroes
Ode To Heroes
Ode To Heroes
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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Отзывы о программе Ode To Heroes

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