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PUBG Mobile для iOS

PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPad

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Описание PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (892,7 Мб) Скриншоты PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PUBG Mobile 0.3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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PUBG Mobile - знаменитый многопользовательский онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) теперь официально доступен и на iOS. Как и в десктопной версии игры, 100 игроков оказывается на огромной территории и борется за выживание, отыскивая оружие, броню, медикаменты и прочие полезные вещи. Можно играть как в одиночку, так и в компании из двух или четырёх человек.

Игра создана на основе Unreal Engine 4. В момент первого запуска игра автоматически определяет производительность смартфона и предлагает выбрать наиболее подходящий пресет графики из трех доступных (low, medium, high).

Необходимо искать оружие, патроны, средства передвижения и изо всех сил пытаться выжить под натиском других участников "Battle Royale" и сужающегося игрового пространства. Присутствует помощь при стрельбе, автоматический подбор снаряжения и бег, удобный рюкзак и любимая всеми сковородка. Останется только один!

Особенности:

  • Официальная версия для мобильных устройств. 100 игроков на огромном поле битвы (8x8 км) сражаются, чтобы выжить и уничтожить друг друга с помощью стратегии и навыков.
  • Реалистичная графика и HD-аудио.
  • Большой набор огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и бронетехники с реалистичной баллистикой.
  • Возможность управлять одним из множества транспортных средств, чтобы убежать от своих врагов или преследовать свою добычу.
  • Общение с друзьями и использование голосового чата.
  • Мощные механизмы защиты от мошенничества и оптимизация для многих устройств.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PUBG Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
 Программа PUBG Mobile отмечена редакцией SoftPortal.com
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