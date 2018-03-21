PUBG Mobile - знаменитый многопользовательский онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) теперь официально доступен и на iOS. Как и в десктопной версии игры, 100 игроков оказывается на огромной территории и борется за выживание, отыскивая оружие, броню, медикаменты и прочие полезные вещи. Можно играть как в одиночку, так и в компании из двух или четырёх человек.

Игра создана на основе Unreal Engine 4. В момент первого запуска игра автоматически определяет производительность смартфона и предлагает выбрать наиболее подходящий пресет графики из трех доступных (low, medium, high).

Необходимо искать оружие, патроны, средства передвижения и изо всех сил пытаться выжить под натиском других участников "Battle Royale" и сужающегося игрового пространства. Присутствует помощь при стрельбе, автоматический подбор снаряжения и бег, удобный рюкзак и любимая всеми сковородка. Останется только один!

Особенности: