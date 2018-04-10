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Avast Secure Browser для Windows

Avast Secure Browser 64.0.388.186

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Описание Avast Secure Browser 64.0.388.186Описание   Скачать Avast Secure Browser 64.0.388.186СКАЧАТЬ (2,52 Мб) Скриншоты Avast Secure Browser 64.0.388.186Скриншоты (1)   Статистика Avast Secure Browser 64.0.388.186Статистика   Отзывы о Avast Secure Browser 64.0.388.186Отзывы (0)  
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Avast Secure Browser - браузер от компании Avast, который предлагает пользователю набор разнообразных инструментов и функций для полного анализа и контроля персональной онлайн активности и безопасности в сети Интернет.

Присутствуют функции защиты конфиденциальности, ряд встроенных инструментов для блокировки вредоносных программ, фишинг-атак и кражи персональных данных, а также имеется автоматическая блокировка навязчивой рекламы, что в свою очередь позволяет ускорить загрузку веб-страниц.

Возможности:

  • Режим банковских операций.
  • SecureLine VPN.
  • Блокировка трекеров на сайтах за счет скрытия профиля браузера.
  • Блокировка раздражающей рекламы.
  • Защита от фишинга.
  • Защита персональных данных за счет предотвращения отслеживания со стороны сайтов, рекламных компаний и других веб-сервисов.
  • Режим невидимости.
  • Шифрование HTTPS.
  • Диспетчеры паролей.
  • Блокировка нежелательных расширений и плагино.
  • Очистка конфиденциальных данных (история просмотров, кэшированные изображения, файлы cookie и др.).
  • Автоматическая блокировка Flash контента.
  • Встроенный функция "Скачивание видео" для загрузки любых видеороликов и аудиофайлов.
Скриншоты Avast Secure Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - другое
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