Home Design 3D — удобное приложение, которое представляет собой инструмент для создания профессионального дизайна интерьера! С помощью программы можно легко создавать, проектировать, меблировать, декорировать свой дом и делиться идеями с другими пользователями. Постройте свой многоэтажный дом прямо сейчас!
Особенности:
Возможность рисовать в 2D и 3D придомовой участок, комнаты, перегородки и пр.
Меняйте высоту или толщину стен, формируйте углы.
Добавляйте двери и окна. Вы можете полностью менять размеры их элементов
Разрабатывайте дизайн, декорируйте интерьер и экстерьер своего дома
Выбирайте среди тысячи предметов мебели и аксессуаров.
Редактируйте любой объект, меняя его размер, цвет, расположение и высоту размещения на стенах.
Создавайте дубликаты своих любимых предметов с помощью функции копировать/вставить.
Используйте функцию отменить/повторить тогда, когда вы хотите вернуться обратно.
Используйте пипетку, чтобы найти существующий цвет в плане.
Вы также можете импортировать картинки как текстуру и использовать их в любом месте.
Наличие фотореалистичного 3D-рендеринга, благодаря которому можно просматривать свое творение в 3D в режиме реального времени, как если бы вы находились внутри него.
Увидьте свой дом, экстерьер и даже окрестности.
Любуйтесь дневным и ночным результатом, функция компаса покажет вам, где именно будет падать свет в разное время суток.
Импортируйте любой план и отобразите его на фоне своего проекта.
Благодаря совместимости с разными платформами вы можете экспортировать и продолжать свои проекты на других устройствах.
Делитесь своими проектами по электронной почте, через Dropbox, OneDrive и другие сервисы.