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Home Design 3D для Android

Home Design 3D 4.2.2 для Android

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Описание Home Design 3D 4.2.2 для AndroidОписание   Скачать Home Design 3D 4.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (19,92 Мб) Скриншоты Home Design 3D 4.2.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Home Design 3D 4.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Home Design 3D 4.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Home Design 3D — удобное приложение, которое представляет собой инструмент для создания профессионального дизайна интерьера! С помощью программы можно легко создавать, проектировать, меблировать, декорировать свой дом и делиться идеями с другими пользователями. Постройте свой многоэтажный дом прямо сейчас!

Особенности:

  • Возможность рисовать в 2D и 3D придомовой участок, комнаты, перегородки и пр.
  • Меняйте высоту или толщину стен, формируйте углы.
  • Добавляйте двери и окна. Вы можете полностью менять размеры их элементов
  • Разрабатывайте дизайн, декорируйте интерьер и экстерьер своего дома
  • Выбирайте среди тысячи предметов мебели и аксессуаров.
  • Редактируйте любой объект, меняя его размер, цвет, расположение и высоту размещения на стенах.
  • Создавайте дубликаты своих любимых предметов с помощью функции копировать/вставить.
  • Используйте функцию отменить/повторить тогда, когда вы хотите вернуться обратно.
  • Используйте пипетку, чтобы найти существующий цвет в плане.
  • Вы также можете импортировать картинки как текстуру и использовать их в любом месте.
  • Наличие фотореалистичного 3D-рендеринга, благодаря которому можно просматривать свое творение в 3D в режиме реального времени, как если бы вы находились внутри него.
  • Увидьте свой дом, экстерьер и даже окрестности.
  • Любуйтесь дневным и ночным результатом, функция компаса покажет вам, где именно будет падать свет в разное время суток.
  • Импортируйте любой план и отобразите его на фоне своего проекта.
  • Благодаря совместимости с разными платформами вы можете экспортировать и продолжать свои проекты на других устройствах.
  • Делитесь своими проектами по электронной почте, через Dropbox, OneDrive и другие сервисы.
Скриншоты Home Design 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программы3D - другое
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