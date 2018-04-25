Турбоскан Free 1.5.1 для Android Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько Adobe Scan 18.01.31 для Android Удобное в использовании приложение для Android-устройств, позволяющее пользователю с помощью своего мобильного девайса легко сканировать любые документы. Программа Учет в магазине CloudShop 3.1.4 для Android CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления торговлей. Имеется доступ к перечню товаров, списку магазинов,

Новая Почта 5.18 для Android Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса Aflatum 2.0.47 для Android Aflatum - это облачное приложения для организации труда адвокатов и юристов. Современные технологии позволяют профессионалу вести делопроизводство, планировать время FineScanner 1.14.1.1505 для Android FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или