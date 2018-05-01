Календарь клева 5.15.0107.01 для Android Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей LeaderTask 13.0.9 для Android Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок, Journey 1.17.0 для Android Сохраняйте моменты вашей жизни, от повседневных мыслей до полезных путевых заметок. Journey поможет вам заново открыть для себя удовольствие ведения дневника-журнала

Business Calendar 1.4.9.1 для Android Business Calendar – новый календарь для вашего устройства с полной поддержкой Google Calendar. Приложение отличается приятным интерфейсом, быстрым поиском, Помнить Всё 1.13.1 для Android Помнить Всё - удобная напоминалка для Android-устройств, которой необходимо просто сказать голосом, что и когда Вам надо напомнить (например "Разбудить меня завтра в Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,