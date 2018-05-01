Дни рождения контактов для Android

Дни рождения контактов 1.3.0

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Описание Дни рождения контактов 1.3.0Описание   Скачать Дни рождения контактов 1.3.0СКАЧАТЬ (1,66 Мб) Скриншоты Дни рождения контактов 1.3.0Скриншоты (5)   Статистика Дни рождения контактов 1.3.0Статистика   Отзывы о Дни рождения контактов 1.3.0Отзывы (0)  
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Дни рождения контактов - приложение будет напоминать вам о днях рождения ваших Google контактов. Теперь вы никогда забудете о днях рождения ваших друзей и знакомых!

В настройках приложения можно включать/отключать уведомления, выбирать время и период напоминаний, задавать звук уведомлений, управлять синхронизацией контактов и многое другое. Присутствует возможность активировать темную тему оформления.

Основные возможности:

  • Интервал синхронизации контактов
  • Управление уведомлениями отдельных контактов
  • Выбор времени и период напоминаний
  • Темная тема
  • Виджет
  • Заметки
Что нового в Дни рождения контактов 1.3.0?
  • Добавлены заметки для контактов
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Дни рождения контактов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Дни рождения контактов

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