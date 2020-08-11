Birthday Countdown - список памятных дат удобным списком из всех подключённых аккаунтов с быстрым переходом в карточку контакта. Программа ничего не изменяет в системных данных, только читает данные из Вашей адресной книги календаря. Все события задаются в карточках контактов.

Основные возможности Birthday Countdown:

Виджеты: 4x1 и 2x2 (масштабируемые) на 1, 5 и 1-7 событий.

Настраиваемые уведомления о предстоящих событиях.

Разнообразные типы поддерживаемых событий (Дни рождения, Годовщины и пр.).

Поддерживаются следующие аккаунты для поиска дат (Google, Skype, Xiaomi, VK, Samsung, Asus, MS Exchange, IBM Verse, Huawei, Facebook мероприятия).

Для годовщин свадеб указывается наименование юбилея - Ситцевая, Бумажная, Кожаная.

При поиске событий можно использовать любую информацию из карточки контакта, причём несколько параметров можно указывать через запятую.

Текущий возраст или возраст при смерти (нужны 2 события - день рождения и дата смерти) .

Параметры поиска и отображения событий определяются в настройках программы.

Несколько цветовых тем для приложения.

Примечание! Стандартное приложение Контакты может не позволять указывать для пользовательских событий дату без года. Для указания таких дат, где не нужен год (например, для именин) следует использовать сторонний менеджер контактов.