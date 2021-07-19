Дни рождения для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Open Me
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 368 | Статистика
|Размер:
|3,28 Мб
|СКАЧАТЬ
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей. Один раз внеся в эту программу данные близких Вам людей, Вы можете быть уверены, что никогда не пропустите важный в их жизни день.
Приложение имеет гибкие настройки. В целом можно создавать напоминания не только для дня рождения, но и для любого другого события или годовщины. В настройках Вы указываете сроки вывода сообщения с напоминанием - за 14 дней, за 7 дней, за 2 дня, за 1 день и непосредственно в день события, что позволит Вам не только поздравить близкого человека, но и подготовить ему интересный подарок.
Для создания календаря с датами можно использовать не только контакты из адресной книги устройства, но и любые произвольные имена, что удобно для напоминаний для тех людей, кто, например, не пользуется мобильными телефонами.
В приложении Birthdays реализована синхронизация всех внесенных данных через резервные копии, что позволяет перенести дни рождения на новое устройство и использовать готовую базу данных. В целом, весьма полезное и удобное приложение, с которым Вы будете точно знать в какой день недели Ваши друзья и коллеги отмечают день рождения или другую важную дату, не пропустив ни одного мероприятия.
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Отзывы о программе Дни рождения
Владимир про Дни рождения 3.2.3 для Android [24-09-2017]
Пользуюсь недавно. Очень прост, импортирует контакты, срабатывает вовремя, НО... добавляет к возрасту +1 год !!!, чем очень обижает ЖЕНЩИН!
Надо бы устранить ошибку
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