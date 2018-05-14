Mini Golf King - симулятор мини-гольфа в котором вас ждут уникальные приключения и испытания. Присутствует возможность играть играть с гольфистами со всего мира, посещать роскошные поля и участвовать в сетевых матчах в реальном времени!

Выигрывайте и собирайте призы, чтобы открывать новые этапы. Находите и улучшайте клюшки, мячи и перчатки, подходящие вашему стилю игры. Возглавьте еженедельный рейтинг и примите участие в турнирах, чтобы заработать награды и славу. Покажите свое мастерство в испытании «Одним ударом». Также можно сыграть с друзьями из Facebook!

Особенности:

Увлекательные сетевые поединки с другими игроками в реальном времени.

Простое управление: потяните и отпустите, чтобы сделать удар!

Бросайте вызов игрокам со всего мира, чтобы выиграть их призы и монеты!

Вас ждет более 35 полей для гольфа с безумными и веселыми особенностями.

Зарабатывайте сундуки, чтобы получать и улучшать мощное снаряжение для гольфа: драйверы, айроны, сенд-вэйджи, паттеры, мячи и перчатки!

Проходите постепенно усложняющиеся этапы, пока не доберетесь до вершины!

Побеждайте в еженедельных лигах, чтобы выиграть сундуки и карты.

Пройдите три раунда турнира, станьте чемпионом и выиграйте невероятные призы!

Загоните все мячи и получите особые награды в испытании «Одним ударом»!

Подключитесь к Facebook, чтобы отправлять и получать подарки!

Играйте в сетевые матчи с друзьями и родственниками!

Примечание! Для игры требуется подключение к интернету.