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Mini Golf King для Android

Mini Golf King 3.02.1 для Android

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Описание Mini Golf King 3.02.1 для AndroidОписание   Скачать Mini Golf King 3.02.1 для AndroidСКАЧАТЬ (99,67 Мб) Скриншоты Mini Golf King 3.02.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mini Golf King 3.02.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mini Golf King 3.02.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Mini Golf King - симулятор мини-гольфа в котором вас ждут уникальные приключения и испытания. Присутствует возможность играть играть с гольфистами со всего мира, посещать роскошные поля и участвовать в сетевых матчах в реальном времени!

Выигрывайте и собирайте призы, чтобы открывать новые этапы. Находите и улучшайте клюшки, мячи и перчатки, подходящие вашему стилю игры. Возглавьте еженедельный рейтинг и примите участие в турнирах, чтобы заработать награды и славу. Покажите свое мастерство в испытании «Одним ударом». Также можно сыграть с друзьями из Facebook!

Особенности:

  • Увлекательные сетевые поединки с другими игроками в реальном времени.
  • Простое управление: потяните и отпустите, чтобы сделать удар!
  • Бросайте вызов игрокам со всего мира, чтобы выиграть их призы и монеты!
  • Вас ждет более 35 полей для гольфа с безумными и веселыми особенностями.
  • Зарабатывайте сундуки, чтобы получать и улучшать мощное снаряжение для гольфа: драйверы, айроны, сенд-вэйджи, паттеры, мячи и перчатки!
  • Проходите постепенно усложняющиеся этапы, пока не доберетесь до вершины!
  • Побеждайте в еженедельных лигах, чтобы выиграть сундуки и карты.
  • Пройдите три раунда турнира, станьте чемпионом и выиграйте невероятные призы!
  • Загоните все мячи и получите особые награды в испытании «Одним ударом»!
  • Подключитесь к Facebook, чтобы отправлять и получать подарки!
  • Играйте в сетевые матчи с друзьями и родственниками!

Примечание! Для игры требуется подключение к интернету.

Скриншоты Mini Golf King:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы - Онлайн клиенты
 Программа Mini Golf King отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Mini Golf King

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