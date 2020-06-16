Bubbu для Android

Bubbu 1.73 для Android

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Описание Bubbu 1.73 для AndroidОписание   Скачать Bubbu 1.73 для AndroidСКАЧАТЬ (93,67 Мб) Скриншоты Bubbu 1.73 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bubbu 1.73 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bubbu 1.73 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Bubbu - это ваш виртуальный питомец - милый, очаровательный и чувствительный котик, который обожает есть вкусную еду, делать селфи, навещать друзей и танцевать. Веселитесь у него дома и откройте все тайны жизни своего питомца. Он обязательно удивит вас!

Если вы хотели завести своего кота, то эта игра отлично вам подойдет. Возьмите Bubbu к себе и сделайте его самым счастливым виртуальным котом в мире!

  • Питомца надо регулярно кормить, одевать, ласкать и мыть. Этот милый котик нуждается в каждодневной заботе и любви, так что хорошенько заботьтесь о нем с утра до вечера. Одним словом, делайте все, чтобы котик был счастлив, всегда улыбался и не скучал, не был голодным, сонным или больным.
  • Можно отвести котика в модный салон и нарядить его по последней моде. Также следует менять интерьер и обставлять домик потрясающей мебелью, чтобы там всегда было красиво, тепло и уютно.
  • Присутствует более 30 веселых мини-игр, которые обеспечат вас едой или монетами для покупки вещей для вашего виртуального кота. Бросьте вызов своим друзьям и следите за их рекордами в общем рейтинге.
  • Следите за состоянием здоровья вашего питомца, поскольку он слишком часто делает трюки, прыгает на диване или играет в мини-игры. Привезите Bubbu в больницу и вылечите его с помощью первоклассных медицинских приборов. Излечите его зубную боль, температуру, больной хвостик или перелом.
  • Выполняйте миссии дня и заходите к друзьям, чтобы получить награду. Достижения позволяют получить бесплатные алмазы, на которые можно купить что-нибудь особенное для вашего питомца!
  • Превратите дом Bubbu в чудесную кошачью виллу. Можно выращивать овощи и фрукты в саду и каждый день доить корову как настоящий фермер, прогуливаться за городом, заниматься рыбалкой или дайвингом, поехать в город или даже отправиться на ракете в космос, играть в футбол и баскетбол и т.д.
Bubbu
Bubbu
Bubbu
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Bubbu

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Отзывов о программе Bubbu 1.73 для Android пока нет, можете добавить...

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