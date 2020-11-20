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Farming Simulator 16 для Android

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Farming Simulator 16 1.1.2.6Описание
Отзывы о Farming Simulator 16 1.1.2.6Отзывы
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Farming Simulator 16 - отличный симулятор фермы в реалистичном открытом мире, в котором вам предстоит создать с нуля свое хозяйство, покупать сельхоз технику всемирно известных производителей, нанимать помощников, приобретать новые поля для своей фермы и обрабатывать ее с помощью комбайнов и тракторов, сажать семена и продавать урожай.

Особенности Farming Simulator 16:

  • Крутая, тщательно проработанная трехмерная графика.
  • Выращивайте пшеницу, рапс, кукурузу, сахарную свёклу и картофель, чтобы затем продать урожай на динамично меняющемся рынке.
  • Возможность разводить коров и овец для производства молока и шерсти.
  • Возможность заготавливать лес с использованием спецтехники и продавать древесину.
  • Многопользовательский режиме для Wi-Fi и Bluetooth (не доступны для Android TV).
  • Поддержка Android TV.
Farming Simulator 16 скриншот № 2
Farming Simulator 16 скриншот № 3
Farming Simulator 16 скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,56 Мб
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Отзывы о программе Farming Simulator 16

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