Farming Simulator 16 для Android
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Farming Simulator 16 - отличный симулятор фермы в реалистичном открытом мире, в котором вам предстоит создать с нуля свое хозяйство, покупать сельхоз технику всемирно известных производителей, нанимать помощников, приобретать новые поля для своей фермы и обрабатывать ее с помощью комбайнов и тракторов, сажать семена и продавать урожай.
Особенности Farming Simulator 16:
- Крутая, тщательно проработанная трехмерная графика.
- Выращивайте пшеницу, рапс, кукурузу, сахарную свёклу и картофель, чтобы затем продать урожай на динамично меняющемся рынке.
- Возможность разводить коров и овец для производства молока и шерсти.
- Возможность заготавливать лес с использованием спецтехники и продавать древесину.
- Многопользовательский режиме для Wi-Fi и Bluetooth (не доступны для Android TV).
- Поддержка Android TV.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GIANTS Software
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,56 Мб
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