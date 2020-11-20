ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"

A Story of a Band Demo 1.1.6 A Story of a Band Demo – почувствуйте себя продюсером рок-группы в самом начале ее становления. Начните с выбора жанра, в котором будут играть ваши подопечные, определитесь с музыкантами, записывайте свой первый альбом и начинайте завоевывать своих

8 Ball Pool 5.1.0 8 Ball Pool – симулятор бильярда предложит бросить вызов соперникам со всего мира. Во время тренировок освойте основные принципы игр и играйте с друзьями или другим игрокам. Принимайте участие в турнирах, там вы можете выиграть эксклюзивные кии, кубки

Моя кофейня 2020.20.2 Помогите баристе исполнить ее заветную мечту и создайте Кофейню мечты! Изучайте различные рецепты напитков и десертов, оформляйте ресторан по своему усмотрению, принимайте заказы, общайтесь с посетителями и узнавайте их истории, управляйте персоналом

DEER HUNTER 2018 5.2.2 DEER HUNTER 2018 - один из лучших охотничьих симуляторов для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно добывать виртуальные трофеи в различных экзотических уголках планеты, улучшать свои снайперские навыки и разные виды оружия

Затерянный в Балибу 1.16 Затерянный в Балибу – ваш дирижабль потерпел крушение и вы оказались на неизвестном берегу. Начните обустраивать лагерь, который в будущем может превратиться в настоящую колонию. После освоение земли, у вас появится возможность путешествовать