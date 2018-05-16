Operate Now: Hospital - отличный симулятор медика, в котором игроку выполнять различные операции, улучшать и развивать собственную больницу, нанимать квалифицированный персонал, проводить разнообразные исследования и многое другое.

В ходе игры пользователю предстоит провести достаточно реалистичные операции, включая извлечение инородных тел, восстановление сломанных костей, проведение трахеотомии и пр. Также необходимо расширять и улучшать свою больницу для размещения новых отделений с вновь нанятыми хирургами! Для управления таким впечатляющим лечебным учреждением придется освоить навыки настоящего директора больницы.

Выполняйте сложные операции, управляйте своей больницей и окунитесь в больничную мыльную оперу, как в настоящих медицинских телесериалах.

Особенности игры: