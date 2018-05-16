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Operate Now: Hospital для Android

Operate Now: Hospital 1.16.1 для Android

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Описание Operate Now: Hospital 1.16.1 для AndroidОписание   Скачать Operate Now: Hospital 1.16.1 для AndroidСКАЧАТЬ (50,47 Мб) Скриншоты Operate Now: Hospital 1.16.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Operate Now: Hospital 1.16.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Operate Now: Hospital 1.16.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Operate Now: Hospital - отличный симулятор медика, в котором игроку выполнять различные операции, улучшать и развивать собственную больницу, нанимать квалифицированный персонал, проводить разнообразные исследования и многое другое.

В ходе игры пользователю предстоит провести достаточно реалистичные операции, включая извлечение инородных тел, восстановление сломанных костей, проведение трахеотомии и пр. Также необходимо расширять и улучшать свою больницу для размещения новых отделений с вновь нанятыми хирургами! Для управления таким впечатляющим лечебным учреждением придется освоить навыки настоящего директора больницы.

Выполняйте сложные операции, управляйте своей больницей и окунитесь в больничную мыльную оперу, как в настоящих медицинских телесериалах.

Особенности игры:

  • Реалистичный симулятор операций.
  • Постройте собственную больницу.
  • Нанимайте новый медицинский персонал и обучайте его спасать жизни.
  • Открывайте и проводите исследования в совершенно новом медицинском исследовательском отделении.
  • Проживите вместе с персонажами два сезона, которые не оставят вас равнодушными.
  • Регулярное добавление новых миссий и контента.
Скриншоты Operate Now: Hospital:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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