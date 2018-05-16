Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Бомжара 1.1.15.3 для Android
Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и
Hay Day 1_37_105 для Android
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике
Симулятор пацана 2.6 для Android
Симулятор пацана - симулятор четкого пацана для Android, в котором необходимо реально поднапрячься чтобы вместо обычного чмошника и терпилы стать самым настоящим
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SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром,
Городок - Township 5.6.1 для Android
Городок – Township – стройте город, развивайте сельское хозяйство и удовлетворяйте спрос жителей города. Открывайте рестораны, зоопарки, кинотеатры, налаживайте