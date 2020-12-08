Asian Cooking Star для Android

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Asian Cooking Star 0.0.28Описание
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Asian Cooking Star - кулинарный симулятор, в котором вам придется не просто готовить разнообразные экзотические (и не очень) блюда японской, китайской, индийской, арабской и другой азиатской кухни, а делать это в поистине сумасшедшем темпе.

В игре можно исследовать различные виды блюд и продуктов. Можно создать свой кулинарный дневник с тоннами рецептов и удивительных блюд из японской, индийской, китайской, тайской, южнокорейской, аравийской, русской и сингапурской кухонь. Готовьте сотни блюд из знаменитой лапши, а также суши, индийского карри, экзотических десертов, морепродуктов, роти и даже кофе.

Кроме всего прочего можно узнать много нового путешествуя по разным экзотическим районам и немного приобщиться к кулинарным традициям других народов, например по посетить северную, южную, западную и восточную части Индии, путешествовать по Азии и Ближнему Востоку. А затем все приобретенные знания реализовать на своей кухне, и тем самым ублажить самого взыскательного гурмана.

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84,33 Мб
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Отзывы о программе Asian Cooking Star

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