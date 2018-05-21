Google Tasks для Android

Google Tasks 1.0 для Android

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Описание Google Tasks 1.0 для AndroidОписание   Скачать Google Tasks 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,98 Мб) Скриншоты Google Tasks 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Tasks 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Tasks 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Tasks - менеджер задач от корпорации Google, который позволяет пользователю создавать списки, задачи и подзадачи, прикреплять к ним заметки, задавать срок выполнения каждой задачи, а также сортировать их по дате или в произвольном порядке.

Ключевые особенности программы:

  • Синхронизация списков задач.
  • Управление задачами, созданными в Gmail и Календаре.
  • Возможность создания подзадач.
  • Добавление заметок к задачам.
  • Редактирование заметок.
  • Возможность создания задач из писем в Gmail.
  • Просмотр задач на боковой панели в Gmail.
  • Поиск писем, на основе которых созданы задачи.
  • Возможность установить срок выполнения каждой задачи.
  • Сортировка задач по дате или приоритету.
  • Напоминания о задачах у которых истекает срок выполнения.
  • И многое другое.
Скриншоты Google Tasks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПланировщики, календарь, часы
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