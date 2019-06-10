Табата Таймер для Android

Табата Таймер 4.1.0 для Android

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Описание Табата Таймер 4.1.0 для AndroidОписание   Скачать Табата Таймер 4.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,39 Мб) Скриншоты Табата Таймер 4.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Табата Таймер 4.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Табата Таймер 4.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Табата Таймер - бесплатный спортивный интервальный таймер для высокоинтенсивных тренировок, круговых тренировок в спортзале или домашних тренировок с весом тела. Присутствует возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и сетов.

Данный таймер упражнений будет полезен для спринтов, отжиманий, прыжков, приседаний, езды на велосипеде, бега, бокса, планки, тяжелой атлетики, боевых искусств и других фитнес активностей.

Также имеется голосовой помощник с преобразованием текста в речь, возможность добавлять описания к интервалам и сетам, которые будут отображаться на экране таймера и будут озвучены.

Основные возможности:

  • Интуитивный интерфейс и Material дизайн.
  • Возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и сетов.
  • Индивидуальные настройки интервалов.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Звук и вибрация (доступно более 40 звуков).
  • Голосовой помощник с преобразованием текста в речь.
  • Возможность добавлять описания к интервалам и сетам, которые будут отображаться на экране таймера и будут озвучены.
  • Любой интервал может быть запущен в режиме повторений.
  • Возможность создавать резервные копии ваших тренировок и настроек.
  • Возможность делиться тренировками с друзьями.
  • Возможность фильтровать тренировки по типу, избранному, цвету, тексту, сворачивать/разворачивать их.
  • Возможность добавлять заметки к вашим тренировкам.
  • Возможность ввода и отображения времени в секундах или минутах и секундах.
  • Работает с носимыми устройствами (Wear OS и т.п.).
  • Интеграция с Google Fit.
Табата Таймер
Табата Таймер
Табата Таймер
Табата Таймер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Спорт
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Отзывы о программе Табата Таймер

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