Табата Таймер - бесплатный спортивный интервальный таймер для высокоинтенсивных тренировок, круговых тренировок в спортзале или домашних тренировок с весом тела. Присутствует возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и сетов.

Данный таймер упражнений будет полезен для спринтов, отжиманий, прыжков, приседаний, езды на велосипеде, бега, бокса, планки, тяжелой атлетики, боевых искусств и других фитнес активностей.

Также имеется голосовой помощник с преобразованием текста в речь, возможность добавлять описания к интервалам и сетам, которые будут отображаться на экране таймера и будут озвучены.

Основные возможности: