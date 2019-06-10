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Табата Таймер 4.1.0 для Android
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Табата Таймер - бесплатный спортивный интервальный таймер для высокоинтенсивных тренировок, круговых тренировок в спортзале или домашних тренировок с весом тела. Присутствует возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и сетов.
Данный таймер упражнений будет полезен для спринтов, отжиманий, прыжков, приседаний, езды на велосипеде, бега, бокса, планки, тяжелой атлетики, боевых искусств и других фитнес активностей.
Также имеется голосовой помощник с преобразованием текста в речь, возможность добавлять описания к интервалам и сетам, которые будут отображаться на экране таймера и будут озвучены.
Основные возможности:
- Интуитивный интерфейс и Material дизайн.
- Возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и сетов.
- Индивидуальные настройки интервалов.
- Работа в фоновом режиме.
- Звук и вибрация (доступно более 40 звуков).
- Голосовой помощник с преобразованием текста в речь.
- Возможность добавлять описания к интервалам и сетам, которые будут отображаться на экране таймера и будут озвучены.
- Любой интервал может быть запущен в режиме повторений.
- Возможность создавать резервные копии ваших тренировок и настроек.
- Возможность делиться тренировками с друзьями.
- Возможность фильтровать тренировки по типу, избранному, цвету, тексту, сворачивать/разворачивать их.
- Возможность добавлять заметки к вашим тренировкам.
- Возможность ввода и отображения времени в секундах или минутах и секундах.
- Работает с носимыми устройствами (Wear OS и т.п.).
- Интеграция с Google Fit.
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