BZ Напоминания и Дни Рождения для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|BZ Reminder Team
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 093 | Статистика
|Размер:
|7.52 Мб
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BZ Напоминания и Дни Рождения – иногда случается, что текущие дела занимают все свободное время и нет возможности уследить за всеми важными событиями. В таком случае, вам на помощь придет специальное приложение для создания списка задач.
При необходимости, в программе можно создавать новые напоминания с использованием «умных часов»: вы просто диктуете заметку, которая сохранится в приложении, даже если смартфон находится кармане. Программа также умеет импортировать дни рождения из контактного списка. В целях безопасности можно синхронизировать данные, тогда они никогда не потеряются.
Среди достоинств программы можно выделить простой интерфейс, легкость в использовании и возможность добавить виджет на рабочий стол. Разработчик отмечает, что некоторые программы, относящиеся к категории «диспетчеров приложений», могут автоматически закрывать BZ Напоминания и Дни Рождения, поэтому целесообразно добавить ее в список исключения.
- исправление ошибок и улучшение стабильности приложения.
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Admin
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