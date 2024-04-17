BZ Напоминания и Дни Рождения для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 093 | Статистика
Размер:7.52 Мб
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BZ Напоминания и Дни Рождения – иногда случается, что текущие дела занимают все свободное время и нет возможности уследить за всеми важными событиями. В таком случае, вам на помощь придет специальное приложение для создания списка задач.

При необходимости, в программе можно создавать новые напоминания с использованием «умных часов»: вы просто диктуете заметку, которая сохранится в приложении, даже если смартфон находится  кармане. Программа также умеет импортировать дни рождения из контактного списка. В целях безопасности можно синхронизировать данные, тогда они никогда не потеряются.

Среди достоинств программы можно выделить простой интерфейс, легкость в использовании и возможность добавить виджет на рабочий стол. Разработчик отмечает, что некоторые программы, относящиеся к категории «диспетчеров приложений», могут автоматически закрывать BZ Напоминания и Дни Рождения, поэтому целесообразно добавить ее в список исключения.

Что нового в BZ Напоминания и Дни Рождения 3.3.11?
  • исправление ошибок и улучшение стабильности приложения.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

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