BZ Напоминания и Дни Рождения – иногда случается, что текущие дела занимают все свободное время и нет возможности уследить за всеми важными событиями. В таком случае, вам на помощь придет специальное приложение для создания списка задач.

При необходимости, в программе можно создавать новые напоминания с использованием «умных часов»: вы просто диктуете заметку, которая сохранится в приложении, даже если смартфон находится кармане. Программа также умеет импортировать дни рождения из контактного списка. В целях безопасности можно синхронизировать данные, тогда они никогда не потеряются.

Среди достоинств программы можно выделить простой интерфейс, легкость в использовании и возможность добавить виджет на рабочий стол. Разработчик отмечает, что некоторые программы, относящиеся к категории «диспетчеров приложений», могут автоматически закрывать BZ Напоминания и Дни Рождения, поэтому целесообразно добавить ее в список исключения.