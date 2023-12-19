Мой календарь для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 10 | Статистика
Размер:29,59 Мб
СКАЧАТЬ
Мой календарь скриншот № 1
Мой календарь скриншот № 2
Мой календарь скриншот № 3
Мой календарь скриншот № 4

Мой календарь - это бесплатный ежедневник и планировщик дел, который поможет вам легко управлять своим временем. Приложение подходит для работы, учебы, организации деловых встреч и семейных праздников.

Основные возможности приложения Мой календарь:

  • Простое управление. Мой календарь очень прост в использовании. Достаточно одного нажатия, чтобы открыть ежедневник, выбрать время и запланировать встречу или список дел.
  • Цветовая кодировка. Каждой задаче, которая внесена в расписание дня, присваивается определенный цвет. Это позволяет легко различать задачи по категориям (работа, учеба, спорт, отдых и т.д.)
  • Подходит для любых задач. Мой календарь можно использовать для планирования любых задач, будь то деловая встреча, школьный урок, семейный праздник или просто список дел на день.
  • Возможность совместной работы. Можно делиться календарем с коллегами, семьей или друзьями. Это удобно для синхронизации задач и планирования совместных мероприятий.
  • Напоминания. Мой календарь позволяет получать напоминания о предстоящих задачах и событиях. Это поможет вам не забыть ничего важного.
  • Регулировка размера шрифта.
  • Различные режимы просмотра.
  • Заметки.
  • URL-адреса и карты.
  • Совместный календарь (с использованием Google Календаря).
  • Различные цветовые темы.
  • Кодовый замок для защиты конфиденциальности.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать LeaderTaskLeaderTask 15.4

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими...

скачать Alarm Clock for MeAlarm Clock for Me 2.78.1

Красивые часы с будильником для Android-смартфонов и плншетов, которые кроме всего прочего,...

скачать ScheduleifyScheduleify 2.155.282.4-beta

Бесплатный интеллектуальный планировщик расписания, диспетчер задач, приложение для...

скачать Alarm AppAlarm App 1.1.1

Мобильное Android-приложение, которое совмещает в себе секундомер, таймер и будильник....

скачать Мой календарьМой календарь 2.2.0

Простой и удобный инструмент для планирования и управления временем. Этот бесплатный...

скачать EvernoteEvernote 10.61.2

Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...

Отзывы о программе Мой календарь

Admin

Отзывов о программе Мой календарь 2.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв