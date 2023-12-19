Мой календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Komorebi Inc.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 10 | Статистика
|Размер:
|29,59 Мб
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Мой календарь - это бесплатный ежедневник и планировщик дел, который поможет вам легко управлять своим временем. Приложение подходит для работы, учебы, организации деловых встреч и семейных праздников.
Основные возможности приложения Мой календарь:
- Простое управление. Мой календарь очень прост в использовании. Достаточно одного нажатия, чтобы открыть ежедневник, выбрать время и запланировать встречу или список дел.
- Цветовая кодировка. Каждой задаче, которая внесена в расписание дня, присваивается определенный цвет. Это позволяет легко различать задачи по категориям (работа, учеба, спорт, отдых и т.д.)
- Подходит для любых задач. Мой календарь можно использовать для планирования любых задач, будь то деловая встреча, школьный урок, семейный праздник или просто список дел на день.
- Возможность совместной работы. Можно делиться календарем с коллегами, семьей или друзьями. Это удобно для синхронизации задач и планирования совместных мероприятий.
- Напоминания. Мой календарь позволяет получать напоминания о предстоящих задачах и событиях. Это поможет вам не забыть ничего важного.
- Регулировка размера шрифта.
- Различные режимы просмотра.
- Заметки.
- URL-адреса и карты.
- Совместный календарь (с использованием Google Календаря).
- Различные цветовые темы.
- Кодовый замок для защиты конфиденциальности.
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