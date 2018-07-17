QuickEdit для Android

QuickEdit 1.3.8 для Android

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Описание QuickEdit 1.3.8 для AndroidОписание   Скачать QuickEdit 1.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,08 Мб) Скриншоты QuickEdit 1.3.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика QuickEdit 1.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о QuickEdit 1.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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QuickEdit – бесплатный, быстрый в работе полнофункциональный текстовый редактор для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует подсветка синтаксиса и поддержка более 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP и пр.), возможность работы с FTP, FTPS, SFTP, а также с облачными хранилищами Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Особенности:

  • Редактор кода и подсветка синтаксиса для более чем 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP, ...).
  • Высокая производительность и отклик в реальном времени для больших текстовых файлов (более 10 000 строк).
  • Возможность отобразить или скрыть номера линий.
  • Отмена действия и повтор изменений без ограничений.
  • Показ, увеличение и уменьшение отступов строк.
  • Быстрый выбор и редактирование.
  • Плавная прокрутка в вертикальном и горизонтальном направлении.
  • Быстрый переход на указанный номер строки.
  • Быстрый поиск и замена.
  • Задание цвета в значениях hex.
  • Автоматическое определение кодировки символов.
  • Изменение кодировки текста.
  • Список последних открытых и добавленных файлов.
  • Поддержка FTP, FTPS, SFTP; Google Drive, Dropbox, OneDrive.
  • Поддержка светлой и темной тем.
  • И многое другое.
Скриншоты QuickEdit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
 Программа QuickEdit отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе QuickEdit

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