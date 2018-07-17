QuickEdit – бесплатный, быстрый в работе полнофункциональный текстовый редактор для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует подсветка синтаксиса и поддержка более 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP и пр.), возможность работы с FTP, FTPS, SFTP, а также с облачными хранилищами Google Drive, Dropbox, OneDrive.
Особенности:
Редактор кода и подсветка синтаксиса для более чем 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP, ...).
Высокая производительность и отклик в реальном времени для больших текстовых файлов (более 10 000 строк).
Возможность отобразить или скрыть номера линий.
Отмена действия и повтор изменений без ограничений.
Показ, увеличение и уменьшение отступов строк.
Быстрый выбор и редактирование.
Плавная прокрутка в вертикальном и горизонтальном направлении.
Быстрый переход на указанный номер строки.
Быстрый поиск и замена.
Задание цвета в значениях hex.
Автоматическое определение кодировки символов.
Изменение кодировки текста.
Список последних открытых и добавленных файлов.
Поддержка FTP, FTPS, SFTP; Google Drive, Dropbox, OneDrive.