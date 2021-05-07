AndrOpen Office для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Akikazu Yoshikawa
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|79,46 Мб
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AndrOpen Office - мощный и полноценный офисный пакет для Android, с помощью которого вы можете просматривать, редактировать, вставлять и экспортировать офисные документы, используя функционал программы OpenOffice. Приложение включает в себя 5 компонентов текстовый редактор Writer, Calc (электронные таблицы), Impress (графические презентации), Draw (инструмент для рисования) и Math (редактор уравнений).
Поддерживается огромное количество всевозможных форматов, в том числе Microsoft Word (DOC / DOT / RTF), Microsoft Excel (XLS / XLT), Microsoft PowerPoint (PPT / POT), OpenDocument (ODT / ODS / ODP / ODG / ODF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice.org1.0 / StarOffice6.0 (SXW / SXC / SXD / SXI / SXG / SXM), Text (TXT / CSV), Adobe Photoshop (PSD), Scalable Vector Graphics (SVG), Windows Metafile (EMF / WMF), Tagged Image File Format (TIFF), Data Interchange Format (DIF), SYLK (SLK), Portable Anymap Format (PBM / PGM / PPM), OS/2 Metafile (MET), Sun Raster Image (RAS), Mac Pict (PCT), X PixMap (XPM), StarView Metafile (SVM) и пр.
Возможности AndrOpen Office:
- Просмотр/ редактирование / вставка / экспорт doc-файлов.
- Экспорт / Импорт PDF.
- Высокая надежность.
- Форматирование абзацев.
- Поддержка вложенных объектов.
- Сохранение doc-файлов в расширенных файловых форматах.
- Поддержка пароля.
- Интернационализация.
- Локализация.
- Поддержка макро.
- Поддержка Диска Google / NAS (Android 4.4+).
- Поддержка Диска Dropbox / OneDrive / Box / WebDAV (Платная версия).
- Поддержка средств проверки грамматики, расстановки мягких переносов, словаря синонимов.
- Поддержка возможности вывода на печать (Android 4.4+).
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Admin
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