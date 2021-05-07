AndrOpen Office для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:79,46 Мб
СКАЧАТЬ
AndrOpen Office скриншот № 2
AndrOpen Office скриншот № 3
AndrOpen Office скриншот № 4

AndrOpen Office - мощный и полноценный офисный пакет для Android, с помощью которого вы можете просматривать, редактировать, вставлять и экспортировать офисные документы, используя функционал программы OpenOffice. Приложение включает в себя 5 компонентов текстовый редактор Writer, Calc (электронные таблицы), Impress (графические презентации), Draw (инструмент для рисования) и Math (редактор уравнений).

Поддерживается огромное количество всевозможных форматов, в том числе Microsoft Word (DOC / DOT / RTF), Microsoft Excel (XLS / XLT), Microsoft PowerPoint (PPT / POT), OpenDocument (ODT / ODS / ODP / ODG / ODF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice.org1.0 / StarOffice6.0 (SXW / SXC / SXD / SXI / SXG / SXM), Text (TXT / CSV), Adobe Photoshop (PSD), Scalable Vector Graphics (SVG), Windows Metafile (EMF / WMF), Tagged Image File Format (TIFF), Data Interchange Format (DIF), SYLK (SLK), Portable Anymap Format (PBM / PGM / PPM), OS/2 Metafile (MET), Sun Raster Image (RAS), Mac Pict (PCT), X PixMap (XPM), StarView Metafile (SVM) и пр.

Возможности AndrOpen Office:

  • Просмотр/ редактирование / вставка / экспорт doc-файлов.
  • Экспорт / Импорт PDF.
  • Высокая надежность.
  • Форматирование абзацев.
  • Поддержка вложенных объектов.
  • Сохранение doc-файлов в расширенных файловых форматах.
  • Поддержка пароля.
  • Интернационализация.
  • Локализация.
  • Поддержка макро.
  • Поддержка Диска Google / NAS (Android 4.4+).
  • Поддержка Диска Dropbox / OneDrive / Box / WebDAV (Платная версия).
  • Поддержка средств проверки грамматики, расстановки мягких переносов, словаря синонимов.
  • Поддержка возможности вывода на печать (Android 4.4+).
ТОП-сегодня раздела "Редакторы текста"
 

скачать Polaris OfficePolaris Office 9.0.16

Бесплатный универсальный офисный пакет для Android, совместимый с MS Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF, а...

скачать Microsoft OfficeMicrosoft Office 16.0.13628.20214

Microsoft Office – офисный пакет с популярными программами Word, Excel и PowerPoint от официального...

скачать WPS OfficeWPS Office 13.9

WPS Office – бесплатный универсальный инструмент для работы с документами. Microsoft Office. Вы...

скачать Microsoft WordMicrosoft Word 16.0.13231.20130

Microsoft Word – самый популярный текстовый редактор для Android-устройств. Вас встретит уже...

скачать ONLYOFFICE ДокументыONLYOFFICE Документы 4.1.0

Удобное в использовании Android-приложение, с помощью которого можно легко управлять...

скачать Docx ReaderDocx Reader 4.7.2

Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое объединяет в себе все...

Отзывы о программе AndrOpen Office

Admin

Отзывов о программе AndrOpen Office 4.7.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв