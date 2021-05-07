AndrOpen Office - мощный и полноценный офисный пакет для Android, с помощью которого вы можете просматривать, редактировать, вставлять и экспортировать офисные документы, используя функционал программы OpenOffice. Приложение включает в себя 5 компонентов текстовый редактор Writer, Calc (электронные таблицы), Impress (графические презентации), Draw (инструмент для рисования) и Math (редактор уравнений).

Поддерживается огромное количество всевозможных форматов, в том числе Microsoft Word (DOC / DOT / RTF), Microsoft Excel (XLS / XLT), Microsoft PowerPoint (PPT / POT), OpenDocument (ODT / ODS / ODP / ODG / ODF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice.org1.0 / StarOffice6.0 (SXW / SXC / SXD / SXI / SXG / SXM), Text (TXT / CSV), Adobe Photoshop (PSD), Scalable Vector Graphics (SVG), Windows Metafile (EMF / WMF), Tagged Image File Format (TIFF), Data Interchange Format (DIF), SYLK (SLK), Portable Anymap Format (PBM / PGM / PPM), OS/2 Metafile (MET), Sun Raster Image (RAS), Mac Pict (PCT), X PixMap (XPM), StarView Metafile (SVM) и пр.

Возможности AndrOpen Office: