Wordpad для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Blaze Inc.
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|7,81 Мб
Wordpad - мощное и бесплатное приложение для обработки текста, которое обеспечивает удобство и простоту использования. Независимо от вашей роли - блоггера, писателя, журналиста, студента или руководителя проекта, Wordpad обеспечивает вас всем необходимым для работы с текстами.
Создавайте неограниченное количество документов и заметок без каких-либо ограничений. Ваш творческий процесс не будет ограничен числом файлов. Кроме того, вы сможете легко поделиться своим документом в формате PDF всего лишь одним щелчком мыши, что упрощает обмен информацией.
Специальная функция автономного распознавания текста позволяет извлекать текст даже из изображений, что делает работу с данными еще более удобной и эффективной.
Опция отмены и повтора действий одним щелчком мыши облегчает процесс редактирования текста, позволяя быстро вносить изменения. Поддержка выравнивания, маркеров, нумерации и широкий выбор стилей и форматирования дополнительно обогащают опыт работы с текстом.
Wordpad предоставляет дополнительные удобные функции, такие как добавление документов в избранный список для легкого доступа, глубокий поиск для быстрого нахождения нужного документа и мощный режим чтения для комфортного просмотра заметок.
Особенностью приложения является интегрированный механизм преобразования текста в речь, который позволяет слушать содержимое документа с регулировкой скорости и высоты тона - удобный инструмент для ознакомления с текстом в движении или в случае ограничений зрения.
При необходимости легко распечатайте документы или заметки с помощью функции прямой печати.
В целом, Wordpad - это надежный и гибкий текстовый процессор, который станет незаменимым инструментом в офисе и повседневной жизни. Простота использования, мощные функции и возможность сохранения в различных форматах делают его оптимальным выбором для работы с текстами любого объема и сложности.
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