Wordpad для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:7,81 Мб
Wordpad скриншот № 2
Wordpad скриншот № 3
Wordpad скриншот № 4

Wordpad - мощное и бесплатное приложение для обработки текста, которое обеспечивает удобство и простоту использования. Независимо от вашей роли - блоггера, писателя, журналиста, студента или руководителя проекта, Wordpad обеспечивает вас всем необходимым для работы с текстами.

Создавайте неограниченное количество документов и заметок без каких-либо ограничений. Ваш творческий процесс не будет ограничен числом файлов. Кроме того, вы сможете легко поделиться своим документом в формате PDF всего лишь одним щелчком мыши, что упрощает обмен информацией.

Специальная функция автономного распознавания текста позволяет извлекать текст даже из изображений, что делает работу с данными еще более удобной и эффективной.

Опция отмены и повтора действий одним щелчком мыши облегчает процесс редактирования текста, позволяя быстро вносить изменения. Поддержка выравнивания, маркеров, нумерации и широкий выбор стилей и форматирования дополнительно обогащают опыт работы с текстом.

Wordpad предоставляет дополнительные удобные функции, такие как добавление документов в избранный список для легкого доступа, глубокий поиск для быстрого нахождения нужного документа и мощный режим чтения для комфортного просмотра заметок.

Особенностью приложения является интегрированный механизм преобразования текста в речь, который позволяет слушать содержимое документа с регулировкой скорости и высоты тона - удобный инструмент для ознакомления с текстом в движении или в случае ограничений зрения.

При необходимости легко распечатайте документы или заметки с помощью функции прямой печати.

В целом, Wordpad - это надежный и гибкий текстовый процессор, который станет незаменимым инструментом в офисе и повседневной жизни. Простота использования, мощные функции и возможность сохранения в различных форматах делают его оптимальным выбором для работы с текстами любого объема и сложности.

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